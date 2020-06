Dal 4 luglio al 24 agosto, 20 appuntamenti al Lazzaretto: il programma completo

Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale, primo importante evento collettivo dopo la pausa forzata di questo triste periodo, che riunisce tutte le realtà bergamasche dello spettacolo dal vivo.

Ecco il programma completo e dettagliato.

LUGLIO

sabato 4 luglio ore 21.30

Stagione di Prosa

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

66/67

con Alessio Boni e Omar Pedrini

testi di Alessio Boni e Nina Verdelli

batteria Stefano Malchiodi | voce e basso Larry Mancini | voce, chitarra e tastiere Carlo Poddighe durata 1 h e 30 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve_

Un progetto musicale nato dall’unione artistica tra Alessio Boni e Omar Pedrini. Un susseguirsi di musica, reci- tato e cantato che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli anni ‘60 a oggi.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.teatrodonizetti.it

lunedì 6 luglio ore 21.30

a cura di Teatro Prova

T-REX gli amici non si mangiano

regia Francesca Poliani

con Romina Alfieri e Stefano Mecca durata 50 min ca.

per famiglie (+ 3 anni)

Descrizione breve:

Un Tirannosaurus Rex e un topolino possono andare d’accordo? No, non possono, sono troppo diversi! Il T-Rex è un feroce predatore. Se li mangia, i topolini! O forse no? Insieme, giocando con il cibo e la cucina, il tiranno- sauro e la topolina Molly scoprono un sentimento che trasforma il difficile in facile, l’impossibile in “si può fare”. È un sentimento che vince ogni paura: l’amicizia. E tutti lo sanno che gli amici non si mangiano.

biglietto unico: 2 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: organizzazione@teatroprova.com

giovedì 9 luglio ore 21.30

a cura di Teatro Caverna

La ballata del vecchio marinaio

con Damiano Grasselli

dall’omonimo testo di Samuel Taylor Coleridge durata 55 min

per tutti (+ 9 anni)

Descrizione breve:

Un classico della letteratura in un concerto per voce: dal poema di Coleridge, la struggente storia dell’uomo costretto a vagare di terra in terra e raccontare la storia dell’espiazione della sua colpa.

biglietto adulti: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket biglietto under 18: 2 euro + diritti prevendita Vivaticket info: info@teatrocaverna.it

sabato 11 luglio 2020 ore 21.30

Donizetti Opera

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

Lucia Off

di e con Francesco Micheli durata: 1h e 30 min ca. per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve:

Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, svelandone i segreti anche a chi non è appassionato d’opera, facendo scoprire la profondità della trama e la sua forza espressiva ancora oggi attuale. biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket

info: www.teatrodonizetti.it | www.gaetanodonizetti.org

lunedì 13 luglio 2020 ore 17

Borghi&Burattini – XXV edizione

a cura di Fondazione Benedetto Ravasio Gioppino a Venezia in cerca di fortuna di Pietro Roncelli

durata 60 minuti ca. per tutti (+ 3 anni)

Descrizione breve:

Gioppino lascia la sua famiglia e la fidanzata Margì per andare a Venezia in cerca di fortuna. All’inizio tutto sembra andare male, ma dopo un’avventura intricata ma avvincente, tra prove di coraggio, armi da fuoco e una grande abbuffata, Gioppino si riscatterà in un duello finale.

biglietto unico: 2 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@fondazioneravasio.it

mercoledì 15 luglio ore 21.30

a cura di CDpM – Centro Didattico produzione Musica

Omaggio a Italo Calvino

Claudio Angeleri Ensemble

pianoforte e composizione Claudio Angeleri | attore Oreste Castagna

flauti e sax soprano Giulio Visibelli | voce Paola Milzani | basso elettrico Marco Esposito | violino Virginia Su- tera | batteria e percussioni Luca Bongiovanni | chitarra Michele Gentilini

durata 1 h e 15 min per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve:

Musica e letteratura sono state sempre reciproche fonti di ispirazione, due forme espressive che non solo raccontano “storie” con linguaggi diversi, ma spesso utilizzano i medesimi procedimenti creativi. La tecnica di scrittura combinatoria utilizzata da Italo Calvino in alcune sue opere letterarie si trasforma, in musica, nell’ac- costamento di suoni sulla base di regole scritte, come avviene appunto nell’improvvisazione jazz.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket Info: info@cdpm.it | www.cdpm.it

sabato 18 luglio 2020 ore 21

Bergamo Jazz Festival

a cura di Fondazione Teatro Donizetti Gianluca Petrella Cosmic Renaissance Opening act: Rosa Brunello Los Fermentos Cosmic Renaissance

trombone, laptop, moog, effetti Gianluca Petrella

tromba Mirco Rubegni | basso Blake Franchetto | batteria, laptop Federico Scettri | percussioni Simone Pado- vani

Los Fermentos

sax tenore Michele Polga| chitarra, live electronics Frank Martino | basso elettrico, synth Rosa Brunello | batteria

Luca Colussi durata 2 h e 15 min per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve:

Gianluca Petrella, trombonista refrattario alle etichette, veste di nuovo i panni dello skipper intergalattico per turisti degli altri pianeti. Dimentica le convinzioni del jazz più compiuto e prendi appunti per nuove rotte. biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket

info: www.teatrodonizetti.it

lunedì 20 luglio ore 17

I Teatri dei Bambini Estate

a cura di Associazione ARTS

L’arcobaleno di Bianca

produzione ABC Allegra Brigata Cinematica

durata: 35 minuti ca. + animazione al termine dello spettacolo di 20-30 minuti ca. per tutti (+ 3 anni)

Descrizione breve:

Bianca vive in un giardino incantato, tutto bianco, e dal suo bozzolo osserva il mondo con timore. Quando finalmente decide di uscire dal suo guscio, inizia un viaggio, attraverso le qualità dei colori fondamentali. A poco a poco una cosa si trasforma in un’altra, tutto danza e cambia come dentro un caleidoscopio. biglietto unico: 2 euro + diritti di prevendita Vivaticket

info: iteatrideibambini@gmail.com

mercoledì 22 luglio ore 21.30

deSidera Teatro Festival

a cura di Teatro de Gli Incamminati

Pilato

da Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov

con Massimo Popolizio

bouzouki, oud, bodhran Stefano Saletti

vocalist Barbara Eramo durata 75 minuti pubblico adulto

Descrizione breve:

La straordinaria voce di un grande attore come Massimo Popolizio dialoga con una musica dalle sonorità arabe restituendoci, attraverso le parole di Bulgakov, il punto di vista di Pilato sulla storia di Gesù Cristo.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@teatrodesidera.it | www.teatrodesidera.it

sabato 25 luglio ore 21.30

Shakespeare is now! Scene di drammaturgia contemporanea a cura di Teatro Ex Drogheria

Tropicana

con Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsicano, Daniele Turconi

Spettacolo Finalista INBOX 2020 | Claudia Marsicano PREMIO UBU 2017 Migliore Attrice Italiana durata 1 h

pubblico adulto

Descrizione breve:

Tropicana è il succo di frutta numero uno al mondo ma è anche il brano lanciato da Gruppo Italiano, tormento- ne dell’estate 1983 e passato alla storia come inno alla leggerezza estiva. Sul palco l’identità della compagnia si sovrappone a quella della band musicale, in un cortocircuito tra realtà e immaginario, in cui ogni attore sem- bra fare outing delle proprie debolezze, vigliaccherie e speranze.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: teatroexdrogheria@gmail.com

mercoledì 29 luglio 2020 ore 21.30

Stagione di Prosa

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

MAMMAMIA!

di e con Maria Cassi durata 80 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve

Si ride? Sì, si ride ancora a crepapelle. E come potrebbe essere diversamente, quando una maestra del far ridere rimette in scena i personaggi dei suoi spettacoli più esilaranti in un racconto del tutto nuovo?

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.teatrodonizetti.it

AGOSTO

sabato 1 agosto ore 21.30

a cura di Pandemonium Teatro

Via da lì – Storia del pugile zingaro

progetto e interpretazione Walter Maconi

regia e drammaturgia Lucio Guarinoni e Walter Maconi durata 1 h

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve:

Lo spettacolo mette in scena la vita del pugile zingaro Johann Trollmann, detto Rukeli, vissuto negli anni della Germania nazista, e il suo sogno di riscatto attraverso lo sport. In memoria delle vittime del “Porrajmos”. biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket

info: info@pandemoniumteatro.org | pandemoniumteatro.org

mercoledì 5 agosto ore 21.30

a cura di Festival Danza Estate Bermudas

Compagnia MK – Michele di Stefano durata 50 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve:

Vincitore del Premio UBU per la danza nel 2019, Bermudas è un sistema di movimento ipnotico e coinvolgente in cui ogni performer esiste accanto agli altri costruendo un mondo ritmicamente condiviso.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.festivaldanzaestate.it

sabato 8 agosto ore 21.30

a cura di Festival Danza Estate e Festival Orlando

Graces

Silvia Gribaudi Performing Arts

spettacolo di Silvia Gribaudi | con Matteo Marchesi, Siro Guglielmi, Luca Rampazzo e Silvia Gribaudi durata 55 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve:

Graces, Premio Danza&Danza come miglior Produzione italiana dell’anno 2019, è l’ultimo liberatorio spettacolo di Silvia Gribaudi, che con umorismo ed empatia eleva l’imperfezione umana a forma d’arte.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.orlandofestival.it | www.festivaldanzaestate.it

lunedì 10 agosto ore 21.30

a cura di Festival Danza Estate e Festival Orlando

Perpendicolare

con Cristina Donà e Daniele Ninarello | Saverio Lanza durata 50 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve:

Un innesto affascinante e multidisciplinare tra il mondo musicale di Cristina Donà e la danza del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme dal musicista e compositore Saverio Lanza.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.orlandofestival.it | www.festivaldanzaestate.it

mercoledì 12 agosto ore 21.30

deSidera Teatro Festival

a cura di Teatro de Gli Incamminati

Annie

di e con Marialice Tagliavini durata 75 min

pubblico adulto

Descrizione breve:

La vera storia di Annie Londonderry, giovane americana che nel 1894 lasciò, in seguito ad una scommessa, la sua famiglia (marito e tre figli) e fece il giro del mondo in bicicletta in solitaria.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@teatrodesidera.it | www.teatrodesidera.it

venerdì 14 agosto 21.30

Eccentrici – XVI Rassegna Internazionale di Arti Comiche a cura di Ambaradan

Eccentrici NIight (Orobic Edition)

Varietà con artisti della provincia di Bergamo di livello nazionale e internazionale

con Lorenzo Baronchelli e Matè Teatro, O’Cipher Company, BrassatoDrum durata 1 h

per tutti (+ 8 anni)

Descrizione breve:

La Notte degli Eccentrici! Una imprevedibile serata con tanti ospiti per un varietà comico demenziale imperdi- bile! Si alterneranno sul palco, rigorosamente distanti tra loro, alcuni dei più interessanti prodotti tipici del buon umore locale in un curioso mix di canzoni, monologhi, danze, acrobazie e pantomime, rigorosamente DOCG… A condurre un presentatore igienista lievemente ipocondriaco.

biglietto adulti: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket biglietto under 18 anni: 2 euro + diritti prevendita Vivaticket info: info@ambaradan.org | www.ambaradan.org

mercoledì 19 agosto ore 21

Bergamo Jazz Festival

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

Enrico Rava Special Edition

Opening act: Francesco Chiapperini Insight

Enrico Rava Special Edition

tromba & flicorno Enrico Rava

sax tenore Francesco Bearzatti | chitarra Francesco Diodati | piano Giovanni Guidi | contrabbasso Gabriele Evangelista | batteria Enrico Morello

Francesco Chiapperini Insight

clarinetti Francesco Chiapperini | pianoforte, piano elettrico Simone Quatrana |chitarra Simone Lobina durata 2 h e 15 min

per tutti

Descrizione breve:

Superata nel 2019 la soglia degli ottant’anni, Enrico Rava celebra se stesso e la sua musica con una Special Edition che raggruppa i musicisti che più gli sono stati vicino negli ultimi anni.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.teatrodonizetti.it

sabato 22 agosto ore 21.30

Donizetti Opera

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

Nel cuore di Gaetano

Una serata con Carmela Remigio, Paolo Bordogna e…

presenta Francesco Micheli

soprano Carmela Remigio | baritono Paolo Bordogna | pianoforte Sem Cerritelli durata 1h e 30 min ca.

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve:

Una serata dedicata alle più celebri melodie scritte da Gaetano Donizetti, condotta da Francesco Micheli con la partecipazione di importanti solisti che frequentano con assiduità il repertorio donizettiano.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.teatrodonizetti.it | www.gaetanodonizetti.org

lunedì 24 agosto 2020 ore 17

Borghi&Burattini – XXV edizione

a cura di Fondazione Benedetto Ravasio

… e vissero felici e contenti

I burattini Cortesi durata 1 h

per tutti (+ 3 anni)

Descrizione breve:

Una bella principessa e un dolce pastore si amano, ma il loro amore viene contrastato dal prepotente principe Korvak. Affiancato dal servile consigliere Mortimer e forte delle magie escogitate dalla strega Micillina, il losco personaggio sembra aver la meglio. Provvidenziale sarà l’intervento di Gioppino.

biglietto unico: 2 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@fondazioneravasio.it