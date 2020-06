Champions, le date delle Final Eight: Atalanta in campo tra il 12 e il 15 agosto

Manca solo l’ufficialità, ma è praticamente certo: la Champions League si chiuderà con una Final Eight con gare secche che verranno disputate tutte a Lisbona.

La Uefa ha deciso modalità e date della competizione europea, che saranno rese note nella giornata di mercoledì, ma Sky ha anticipato che gli ottavi di finale (che vedranno in campo Napoli e Juve rispettivamente contro Barcellona e Lione) verranno giocati il 7 e l’8 agosto nelle sedi originarie.

Espletati i match di ritorno degli ottavi si passerà alla fase finale, quella che il Covid-19 ha costretto a ripensare in tutto e per tutto. Quello che ne è uscito è una sorta di “Mondiale per club”, una cosa mai vista in Europa prima di quest’anno.

Le Final Eight a Lisbona

Le Final Eight di Lisbona si disputeranno tra il 12 e il 23 agosto: i quarti di finale tra il 12 e il 15, le semifinali nei giorni 18-19 e la finalissima il 23 agosto.

L’Atalanta, dunque, tornerà in campo nella massima competizione europea nella settimana di Ferragosto. Il calendario preciso verrà reso pubblico solo dopo che si saranno disputati gli ultimi quattro ottavi di finale.

QUATTRO VOLTE JOSIP - Il poker di Ilicic a Valencia, il 10 marzo scorso

L’Europa League in Germania

L’Europa League si giocherà invece in Germania: Inter-Getafe e Roma-Siviglia se la giocheranno in una gara secca. Anche qui Final Eight, 10-21 agosto in quattro città tedesche: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia.

Istanbul, che era la città deputata a ospitare la finale di Champions di quest’anno, sarà il teatro dell’ultimo atto 2021: le designazioni sono infatti slittate di un anno.

Il 24 settembre, infine, appuntamento a Budapest per la Supercoppa Europea.