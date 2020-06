Beatrice, una studentessa della Quinta Scientifico Applicate del centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio ci racconta l’esperienza della gita a Berlino che ha effettuato insieme alla sua classe all’inizio di quest’anno scolastico.

La gita del quinto anno è uno degli eventi più attesi dagli studenti un po’ perché è l’ultima opportunità di trascorrere una settimana tutti insieme, come classe, un po’ perché segna l’inizio della conclusione di un percorso intrapreso anni prima. Quest’anno la meta designata per la quinta applicate è stata la capitale tedesca, in occasione del trentennale dalla caduta del muro di Berlino. Una decisione che ci ha permesso di vivere cinque giorni in una città in grado di innovarsi continuamente senza però dimenticare quella che è stata la propria storia.

Sono state tante le tappe del nostro percorso: Bebelplatz, dove è possibile vedere, grazie a una “finestra” nel pavimento della piazza, una libreria con tutti gli scaffali vuoti, divenuta simbolo di quello che è stato uno dei primi roghi nazisti di libri a Berlino; il Reichstag con la sua enorme cupola di vetro; Alexanderplatz; il Tranenpalast, ex passaggio di frontiera tra le due Berlino posto nella stazione di Friedrichstraße, oggi divenuto un museo in cui abbiamo potuto comprendere meglio cosa accadeva in quel punto tra il 1962 e il 1989. E poi l’Hackesche Hofe e la Torre della Televisione, su cui siamo saliti sfidando l’altezza, le nuvole che ingrigivano la città e per alcuni perfino le vertigini. Non potevano mancare il Jüdisches Museum, la Potsdamer Platz, una delle zone più moderne della nuova Berlino, il Check-point Charlie ed anche lo Zoo…

Cosa abbiamo imparato da questa gita scolastica? Semplicemente che Berlino è come la quinta applicate: dinamica, attiva, rumorosa, felice e in costante divenire, ed è forse questo a rendere impossibile non amarla.

Beatrice