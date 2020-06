Il temporale alla fine anche ieri, lunedì, a tarda sera è arrivato… Chissà se oggi ne saremo risparmiati. Vediamo cosa dice il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

La circolazione sinottica è caratterizzata da un Anticiclone delle Azzorre ritirato in aperto Oceano Atlantico e un altro vasto campo anticiclonico tra Russia e Scandinavia. In tale contesto, buona parte dell’Europa occidentale, Italia compresa, viene di continuo interessata dal fluire di umide e fresche correnti atlantiche. Per tale ragione prosegue la fase di tempo piuttosto instabile, che si accentuerà nella giornata di mercoledì 17 con possibili precipitazioni abbondanti tra varesotto e milanese nelle prime ore della giornata.

Martedì 16 giugno 2020

Tempo Previsto: Fino alle prime luci dell’alba nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse residue, più probabili su bassa Pianura Padana. Nel corso della mattinata prevalenza di cieli poco nuvolosi o nuvolosi ovunque e con discreto soleggiamento. Tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio rapido aumento della nuvolosità cumuliforme su tutti i rilievi, seguita da rovesci temporaleschi, che nel corso del pomeriggio si muoveranno verso le zone pianeggianti, specialmente tra alta pianura e pedemontane. In serata migliora sul settore pianeggiante orientale, mentre peggiora decisamente su quello occidentale con rovesci e temporali diffusi.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C (fino a 19/20 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve diminuzione e comprese tra 25/27 °C;

Mercoledì 17 giugno 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino molto nuvoloso o coperto su ovest regione con rovesci e temporali, specialmente tra zona laghi e milanese, in estensione a gran parte della regione nel corso della giornata, specialmente lungo Alpi, Prealpi e settori pianeggianti padani settentrionali. Le pianure lungo il corso del Po vedranno meno fenomenologia alternata a qualche schiarita. Nel corso del pomeriggio miglioramento a partire dalle pianure occidentali, in estensione successivamente al resto del territorio.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C; Massime in ulteriore diminuzione e comprese tra 21/23 °C

Giovedì 18 giugno 2020

Tempo Previsto: Fino alle prime luci dell’alba irregolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni. Nel corso della mattinata ampie schiarite ovunque in un contesto di discreto soleggiamento. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, associata a isolati rovesci temporaleschi, che tra il tardo pomeriggio e la serata potranno interessare anche le aree pianeggianti, specialmente quelle prossime ai rilievi. Isolati temporali non sono esclusi in serata nelle zone pianeggianti.

Temperature: Minime in lieve diminuzione e comprese tra 13/16 °C; Massime in aumento e comprese tra 25/27 °C.