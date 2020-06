Sul Sentierone sono tornati i sapori della Bergamasca

È ripartita con il Mercato della Terra l’attività della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca. Sabato 13 giugno sul Sentierone di Bergamo l’associazione ha promosso il territorio orobico e i suoi prodotti tipici: vino, salumi, formaggi, paste ripiene, birra, olio, distillati, miele, confetture, pane, frutta e verdura, nonché una tipologia di prezioso zafferano. Tutte leccornie di qualità made in Bergamo che hanno ottenuto un grande successo di pubblico, nel primo appuntamento post lockdown.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca era presente all’iniziativa insieme a Slow Food con prodotti di stagione, a km 0 e di qualità, senza dimenticare i temi della sostenibilità e del diritto al cibo.

Nei mesi di lockdown per la pandemia da Covid-19 numerosi produttori hanno effettuato consegne a domicilio, in modo da continuare ad erogare un importante servizio ai clienti affezionati. Finalmente è giunto il momento di tornare ad esporre i prodotti enogastronomici direttamente sui banchi, rapportandosi direttamente con i consumatori.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha fornito consigli e suggerimenti, in modo da guidare cittadini e turisti tra le preziose meraviglie enogastronomiche e culturali del territorio bergamasco.

La condotta Slow Food di Bergamo sta inoltre proseguendo la raccolta fondi “Custodiamo la Terra di Bergamo” per andare incontro alle numerose esigenze delle numerose famiglie in difficoltà a causa della pandemia: un progetto che mira a creare un vero e proprio circolo virtuoso sociale e solidale di economia integrale. Attraverso una semplice donazione verranno acquistati generi di prima necessità da distribuire alle famiglie in maggiore difficoltà.

L’appuntamento con il Mercato della Terra proseguirà il secondo e il quarto sabato del mese fino all’11 luglio, sempre sul Sentierone.