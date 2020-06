Macchinari e Apparecchiature, EFI Reggiani nella top ten delle aziende bergamasche

EFI Reggiani, storica realtà bergamasca che opera nella produzione di macchinari tessili e parte di Electronics for Imaging Inc. dal 2015, si colloca nella TOP TEN delle eccellenze imprenditoriali bergamasche per il settore “Macchinari e Apparecchiature”. Lo afferma uno studio realizzato da PwC, società leader nei servizi professionali alle aziende, in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, UBI Banca e Confindustria Bergamo.

Il rapporto Top 500 è un’analisi dei bilanci e delle performance economiche delle aziende bergamasche il cui obiettivo è quello di analizzare e valorizzare il tessuto economico locale dando evidenza alle eccellenze imprenditoriali che lo costituiscono. L’analisi effettuata è stata integrata da un sondaggio sulla trasformazione digitale e sulla necessità sempre maggiore di competenze digitali delle imprese del territorio.

Le imprese del settore “Macchinari e apparecchiature” comprese fra le Top 500 della provincia di Bergamo rientrano quasi tutte tra quelle realtà di grandi dimensioni che hanno maggiormente contribuito alla crescita del settore.

‘Un ulteriore motivo per essere orgogliosi di lavorare per Reggiani!’, dichiara uno dei suoi dipendenti. Uno di quelli per cui l’azienda non rappresenta solo un luogo di lavoro ma un centro di formazione continua, crescita professionale e personale.

EFI Reggiani è una realtà solida e in continuo sviluppo, alla costante ricerca di talenti che credano nell’ importanza del cambiamento e dell’innovazione. L’azienda conta di collaboratori appassionati ed entusiasti che hanno scelto di essere parte del cambiamento e dell’evoluzione continua del settore tessile, e non solo.

L’esperienza, le risorse e le innovazioni tecnologiche che EFI Reggiani porta al mercato oggi, fanno di EFI Reggiani il leader in innovazione, sviluppo e crescita del settore manifatturiero tessile. L’azienda investe 15% nella ricerca e sviluppo.

EFI Reggiani, centro di innovazione tecnologica tessile, fornisce in tutto il mondo soluzioni integrate per il mercato tessile basate sullo sviluppo di processi sostenibili.

L’azienda, attiva a livello globale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine per la stampa e la nobilitazione di tessuti e filati, esporta il 90% dei prodotti in tutto il mondo.