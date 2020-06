Investito dal trattore guidato dal padre: bimbo di 6 anni grave al Papa Giovanni

Un bimbo di soli 6 anni è stato coinvolto in un incidente avvenuto lunedì mattina all’interno di un’azienda agricola in via Mariola a Gussago, in provincia di Brescia. Per cause ancora in corso d’accertamento, intorno a mezzogiorno il bambino è stato investito dal trattore guidato dal padre.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elisoccorso in codice rosso, insieme a una squadra dei vigili del fuoco.

Le condizioni del bimbo sono gravi: è stato portato in volo al Papa Giovanni di Bergamo. Indagini in corso sulla dinamica.