Intesa Sanpaolo accordo con Bper per la cessione di filiali dopo l’Ops su Ubi

Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n. 1.144.285.146 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane Spa, comunicata in data 17 febbraio 2020 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito del documento di offerta alla Consob in data 6 marzo 2020, Intesa Sanpaolo rende noto che in lunedì 15 giugno è stato concluso un accordo integrativo dell’accordo vincolante, reso noto il 17 febbraio scorso, sottoscritto da Intesa Sanpaolo con BPER Banca in merito alla cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del Gruppo risultante dall’operazione e dai rispettivi dipendenti e rapporti con la clientela.

A seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il ramo d’azienda oggetto di cessione è stato ulteriormente e coerentemente specificato.

Il corrispettivo in denaro è stato determinato in un importo pari al minore tra il 55% del patrimonio in termini di Common Equity Tier 1 del ramo e il 78% del multiplo implicito pagato da Intesa Sanpaolo per il patrimonio in termini di Common Equity Tier 1 di UBI Banca.