Il giovane Montalbano, Rodolfo Valentino o Transformers? La tv del 15 giugno

Per la prima serata in tv, lunedì 14 giugno RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il giovane Montalbano”. Andrà in onda l’episodio “Ritorno alle origini”: per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo tronca la relazione con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest’amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, donnaiolo incallito e impenitente. All’inizio tra i due i rapporti sono difficili avendo due caratteri molto diversi e la situazione si fa ancora più tesa quando Augello mette gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare…

Canale5 alle 21.30 proporrà la replica di “Ciao Darwin 7”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Spazio all’attualità su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro, mentre su La7 alle 21.15 “Speciale L’Aria che tira”, condotto da Myrta Merlino.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Tutte lo vogliono”; su RaiTre alle 21.20 “Sol Levante”; su Italia1 alle 21.05 “Transformers – La vendetta del caduto”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La ragazza nella scatola”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Le ali della speranza”; su Iris alle 20.55 “Tango & Cash”; e su Italia2 alle 21.15 “Ghost movie”.

Su Rai4 alle 21.20 trasmetterà “Marvel’s Daredevil”. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà “Franco Zeffirelli – Una vita da regista”. La vita e la lunga carriera teatrale e cinematografica di Franco Zeffirelli, il regista italiano che ha saputo conquistare un posto prestigioso nel panorama artistico mondiale. Il figlio Pippo e gli attori Robert Powell e Joan Plowright, tra gli altri, tracciano il ritratto del grande artista scomparso nel giugno 2019.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Un angelo nero”: Josephine sta aiutando Stéphane Ferré: i suoi figli non vogliono più vederla a causa del loro nonno…

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “Rodolfo Valentino – la leggenda” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.