“Dubbia la condanna di Bossetti”: la Regione si dissocia dal Garante per le vittime

Le sentenze si rispettano e non si commentano. Lo afferma l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia in merito alle dichiarazioni rilasciate al quotidiano online Bergamonews dalla Garante regionale per le vittime di reato Elisabetta Aldrovandi in merito alla condanna di Giuseppe Bossetti considerato in via definitiva l’assassino della piccola Yara Gambirasio.

“Siamo rammaricati di aver letto questa intervista, dalla quale ci dissociamo completamente. L’avvocato Aldrovandi ha parlato a titolo personale, dimenticando il suo ruolo di garanzia”, hanno sottolineato i membri dell’UdP di Palazzo Pirelli Alessandro Fermi (Presidente, Forza Italia), Francesca Brianza e Carlo Borghetti (vice Presidenti, Lega e PD), Giovanni Malanchini e Dario Violi (Consiglieri Segretari, Lega e M5S).

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia Gambirasio – dichiara Malanchini -, che dopo la tragedia che ha vissuto non merita di certo di leggere certe dichiarazioni inopportune e fuori luogo, che non rispettano il lavoro portato avanti dai magistrati e il dolore delle persone”.