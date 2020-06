Con Francesco Sudati e il bollettino del Centro Meteo Lombardo vediamo come inizia la nuova settimana a Bergamo e nella provincia orobica.

ANALISI GENERALE

La circolazione sinottica è caratterizzata da un Anticiclone delle Azzorre ritirato in aperto Oceano Atlantico e un altro vasto campo anticiclonico tra Russia e Scandinavia. In tale contesto, buona parte dell’Europa occidentale, Italia compresa, viene di continuo interessata dal fluire di umide e fresche correnti atlantiche. Per tale ragione prosegue la fase di tempo piuttosto instabile, che si accentuerà nella giornata di mercoledì.

Lunedì 15 giugno 2020

Tempo Previsto: Al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi o nuvolosi ovunque, ma con discreto soleggiamento. Nel corso del pomeriggio rapido aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi, associata ad isolati rovesci temporaleschi, che in serata potranno interessare anche le zone pianeggianti, in particolare tra Brianza, milanese, bergamasco e bresciano.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 13/16 °C (fino a 18/20 °C nei grandi centri urbani); Massime stazionarie e comprese tra 27/29 °C;

Martedì 16 giugno 2020

Tempo Previsto: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni nella notte e al mattino sparse o (localmente) a carattere temporalesco, limitatamente ai settori di pianura (Bg-Bs-Lc) in estensione alle pianure centrali (Mi-Lo-Pv) e Brianza in esaurimento dal tardo mattino, altrove generalmente asciutto. Dal pomeriggio fenomeni anche a carattere temporalesco interesseranno i settori meridionali occidentali in estensione alla parte ovest regione. Temporaneo miglioramento dal tardo pomeriggio o in serata.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 13/16 °C (fino a 18/20 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve diminuzione e comprese tra 25/27 °C;

Mercoledì 17 giugno 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino rapido peggioramento a partire da ovest con rovesci e temporali, in estensione a gran parte della regione nel corso della giornata, specialmente lungo Alpi, Prealpi e settori pianeggianti padani settentrionali. Nel corso del pomeriggio miglioramento a partire dalle pianure occidentali, in estensione in serata al resto del territorio.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 13/16 °C; Massime in ulteriore diminuzione e comprese tra 21/23 °C;