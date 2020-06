“C’era una volta un drago, un castello e un virus”: bambini e ragazzi raccontano il Covid

Il drago Tarantasio muove contro il virus. Non un drago qualunque né un virus “qualunque”, quindi, si affrontano dentro e fuori le mura del castello visconteo di Pagazzano.

A raccontare, anzi ad inventare, le gesta del drago nella lotta contro il coronavirus i bambini e ragazzi dei comuni di Pagazzano, Caravaggio, Bariano e Morengo nel concorso “C’era una volta un drago, un castello e un virus” pensato, ideato e realizzato dal Gruppo della Civiltà Contadina che proprio da anni gestisce le iniziative all’interno del maniero visconteo.

“Abbiamo pensato ad un modo per far approcciare i bambini a questa situazione grave che ha colpito la bergamasca – ha spiegato Fulvio Pagani, presidente del Gruppo – cercando di capire come l’abbiano vissuta attraverso i loro racconti. Da qui l’idea del concorso, che ha visto la partecipazione dei comuni limitrofi, di Pianura da scoprire, dell’istituto comprensivo, dell’associazione culturale Morengo ed ha il patrocinio del comune di Pagazzano. Hanno aderito tutti con entusiasmo, credo perché abbiano compreso il valore ed il significato della nostra iniziativa e, sebbene come Gruppo ci occupiamo e preoccupiamo da sempre di bambini e anziani dedicando loro molte delle nostre attività, in questo momento delicato ci siamo avvalsi di ulteriori figure professionali specifiche quali il pediatra e la psicologa-psicomotricista rispettivamente Leo Venturelli e Ilenia Rizza“.

Ed i diretti interessati sono stati i primi ad accogliere l’iniziativa, tanto che il primo racconto è già on line sulle pagine social del Gruppo Civiltà Contadina. (https://www.youtube.com/watch?v=XGW03JTC33w)

In pratica, si chiede di realizzare un’opera artistica abbinata ad un racconto inventato, secondo modalità successivamente indicate, che narri una storia fantastica incentrata su due temi: la battaglia combattuta dal simbolo del Castello di Pagazzano, il drago Tarantasio, contro il virus che sta assediando il nostro paese ovvero come Tarantasio aiuterà le persone a ricominciare una nuova realtà quotidiana fatta di limiti sociali. Al concorso possono partecipare tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione tramite l’invio dei moduli d’iscrizione e sulla privacy in allegato all’indirizzo e-mail prenotazione.eventi.gcc@gmail.com, entro il 15 luglio 2020 mentre la consegna delle opere è il 31 agosto.

Come partecipare?

In base alla fascia di età viene chiesto di realizzare:

A) 3-5 anni: un disegno a cui i genitori potranno abbinare delle parole simbolo con una piccola descrizione;

B) 6-8 anni: la conclusione di un racconto interrotto e la sua rappresentazione come disegno o fumetto;

C) 9-19 anni: un nuovo racconto o la conclusione di un racconto interrotto e la sua illustrazione tramite un disegno oppure la narrazione tramite un fumetto/graphic novel.

D) Per i portatori di disabilità è possibile registrare un racconto audio che potrà essere la conclusione del racconto interrotto oppure un racconto ex novo.

Al termine del concorso, probabilmente in concomitanza con la festa del paese di Pagazzano, prevista per il 12 settembre, verrà pubblicata online una raccolta digitale di tutte le opere in collaborazione con la dottoressa Ilenia Rizza. Il libretto sarà scaricabile dal sito www.castellodipagazzano.it. Le opere audio saranno pubblicate sul canale Youtube del Castello di Pagazzano.

“Se la normativa sulla sicurezza lo consentirà – ha chiarito Fulvio Pagani – verrà inoltre allestita all’interno del Castello un’esposizione temporanea di tutte le opere, che verrà ufficialmente inaugurata e festeggiata nella stessa data”.

Per il regolamento ed altre informazioni, si può consultare il sito del Gruppo Civiltà Contadina (www.castellodipagazzano.it), oppure mandare una mail a prenotazione.eventi.gcc@gmail.com