Castione, alla polizia locale rinforzi e un nuovo comandante

Castione della Presolana, in vista della stagione estiva, incrementa il servizio di Polizia Locale. Il comandante Capo Giuliano Vitali, attualmente comandante della Locale di Clusone, è il nuovo comandante anche a Castione. Nel paese situato ai piedi della Presolana, Vitali sarà affiancato dal sovrintendente Giampietro Fieni, dall’assistente Aristide Bellini e da Mattia Danesi, altro agente da poco assunto.

In vista dei mesi più caldi il paese si prepara ad accogliere al meglio i flussi turistici partendo proprio dalla gestione dell’ordine pubblico, migliorando così il servizio di Polizia Locale. L’obiettivo sarebbe quello, in un futuro, di puntare ad un unico comando per i paesi dell’altopiano seriano.

“Auguro un buon lavoro a tutti gli agenti – spiega il primo cittadino di Castione Angelo Migliorati -. Ringrazio il sindaco di Clusone Paolo Olini per aver condiviso il comandante Giuliano Vitali. Il mio ringraziamento va anche al presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli per aver condiviso l’Assistente Bellini della Polizia Provinciale”.

Il Comandante Vitali vanta alle spalle una carriera importante: originario di Ciserano, ha iniziato la sua carriera nel Consorzio Valseriana, è stato poi comandante a Zingonia, Ponte San Pietro e Albino, fino ad arrivare a Clusone nel giugno del 2018. E da domenica 14 giugno, seppur mantenendo il ruolo di comando a Clusone, è operativo come comandante anche a Castione.