“Berghem mola mia”: in Trentino il risotto con dedica

Quando sono arrivati i due piatti sono rimasti a bocca aperta per l’emozione. Ci ha descritto così la scena la nostra lettrice Raffaella Regazzoni, quando all’Hotel Panorama di Malosco, in Val di Non, ha ricevuto la portata ordinata nel ristorante dell’albergo.

Sul piatto, oltre al risotto, i cuochi hanno scritto una dedica a Bergamo e ai bergamaschi: “Berghem mola mia”.