È partita lunedì 15 giugno con grande slancio l’iniziativa di test sierologici a tappeto a Bergamo: a disposizione sono 50mila test per i residenti della città, un progetto del Comune di Bergamo, realizzata insieme ad Habilita, Humanitas, SynLab, Abbott, DiaSorin, Vodafone e in collaborazione con Avis, Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo, Associazione Nazionale Alpini Sezione di Bergamo e i volontari dei Rotaract della provincia di Bergamo.

Quattro i punti prelievo in città: la palestra della scuola Mazzi, in via Fratelli Calvi, e quella di via dei Carpinoni, la palestra della scuola Muzio, in via San Pietro ai Campi, e il foyer del teatro Creberg. In ognuno di questi spazi saranno effettuati al massimo 500 prelievi al giorno, da lunedì a venerdì, dalle 13 alle 19: ogni giorno questi spazi saranno sanificati e igienizzati.

Nella giornata di lunedì 15 giugno si sono sottoposti ai test 1.675 persone, martedì saranno ben 1.992. Allo stato attuale il numero dei prenotati sfiora quota 10mila.

Come prenotare e accedere al servizio

Da venerdì 12 giugno è possibile prenotare il proprio test attraverso la registrazione sulla web-app oggicomestai.it: nei primi giorni le prenotazioni saranno solo online, successivamente sarà attivato un call center per l’accettazione delle prenotazioni telefoniche.

Al termine della registrazione l’utente potrà fissare direttamente l’appuntamento per il prelievo nel giorno e negli orari liberi. Per confermare l’appuntamento l’utente dovrà selezionare il link contenuto nel sms – servizio che Vodafone ha messo gratuitamente a disposizione per il progetto – che arriva sul proprio device. Il link apre una pagina web che contiene un QR Code da mostrare al momento dell’accettazione. Per confermare la prenotazione sarà necessario cliccare sul link.

Entro 48 ore sarà possibile conoscere il risultato del test sierologico e lo sviluppo della risposta immunitaria (IgG) a Covid-19. Ai positivi al test sierologico verrà effettuato un tampone per la ricerca e quantificazione dell’RNA di Coronavirus – sempre gratuitamente – nell’arco delle successive 48 ore, garantendo l’esito del test tampone nelle 48 ore successive. In meno di una settimana sarà quindi possibile conoscere tutta la propria situazione. I tamponi saranno effettuati tra le ore 8 e le ore 12.

I cittadini che risulteranno positivi al test sierologico saranno invitati a porsi in isolamento in attesa di essere contattati telefonicamente dal call center organizzato dal Comune.

Presa in carico ATS

In caso di positività al tampone, l’esito viene trasmesso ad Ats che provvederà ad inserire il nominativo nel portale regionale riservato alle segnalazioni MAINF.

Ats attiverà la presa in carico e la sorveglianza attiva dei positivi e dei loro contatti attraverso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), secondo le disposizioni regionali. Inoltre, sarà cura dell’Agenzia di Tutela della Salute informare i medici curanti dei soggetti risultati positivi, rendendo per loro disponibile la soluzione del telemonitoraggio come strumento di valutazione quotidiana dei parametri dei pazienti in isolamento.