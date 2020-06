Notte movimentata per i vigili del fuoco di Bergamo che sono intervenuti in città per l’incendio di una vettura e ad Albino per quello di un deposito di attrezzi.

A Bergamo la chiamata di soccorso è arrivata attorno alle 2, da via Pezzotta nel quartiere di Loreto: le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno avvolto una berlina, distruggendola completamente, ma hanno intaccato anche la facciata del palazzo di fronte al quale era parcheggiata. Sul posto una squadra del comando centrale, con un’autopompa serbatoio.

Più complicato l’intervento ad Albino, in via Colle Sfanino: qui il rogo ha interessato un capanno adibito a deposito attrezzi dove, però, trovava posta anche una grossa bombola contenente gas. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Clusone, con un’autopompa serbatoio e una squadra boschiva, quelli del distaccamento volontari di Gazzaniga con autopompa serbatoio e due squadre boschive e una squadra boschiva della centrale di Bergamo.

L’intervento, iniziato alle 3.10, ha richiesto diverse ore: la zona è stata bonificata e messa in sicurezza.