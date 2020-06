Top Dieci, Storie Maledette o Guccini? La tv del 14 giugno

Per la prima serata in tv, domenica 14 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità) tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato sia il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “Hawaii Five-0”. Andrà in onda l’episodio intitolato “L’uragano”: durante un uragano, l’F.B.I. trasporta un pericoloso criminale, El Diablo, al Quartier Generale della Five-0, dove hanno trovato rifugio anche molti sfollati. Tra questi, si nasconde un killer…

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta una nuova puntata di “Storie maledette”. In questa puntata, intitolata “Quegli amori fatali” – Franca Leosini, intervista in esclusiva Sonia Bracciale , condannata a 21 anni di reclusione come m andante dell’omicidio del marito Dino Reatti.

Canale5 alle 21.10 trasmetterà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Romanzo criminale”; su Italia1 alle 21.20 “Una notte da leoni 2”; su Rai4 alle 21.20 “Shut in”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “I nuovi vicini”; su La5 alle 21.05 “Insegnami a volare”; e su Iris alle 20.55 “Una storia vera”.

Su Rai5 alle 21.15 sarà la volta di “Francesco Guccini – La mia Thule”. Un documentario dedicato a Francesco Guccini durante la registrazione del suo ultimo disco ‘L’ultima Thule’, con i musicisti di sempre e nella stupenda cornice dell’Appennino tosco emiliano. Girato nella casa d’infanzia del cantautore, il Mulino Chicòn, ripercorre le emozioni che hanno permesso la creazione di opere letterarie e canzoni.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Brignano con la o – Zelig speciale”; su Real Time alle 21.30 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: quarantena”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.