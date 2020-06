Lo skyline di Città Alta sulla barretta di cioccolato: “Forza Bergamo molamia”

“Lecàs i dicc“, in tempi di Coronavirus è sconsigliato leccarsi le dita ma dopo aver assaggiato la nuova elegante tavoletta di cioccolato “Forza Bergamo molamia” della Pasticceria Cortinovis è quasi impossibile resistere alla tentazione. I clienti, entrando nella pasticceria e cioccolateria di Ranica, rimangono sorpresi e incuriositi scoprendo la novità.

“Bergamo e i bergamaschi hanno vissuto mesi drammatici – racconta Giancarlo Cortinovis -, io e mio figlio Mattia abbiamo voluto creare un prodotto che ricordasse per sempre questo periodo negativo, destinato a finire sui libri di storia, ma nello stesso tempo che lasciasse affiorare anche la natura dei bergamaschi, la loro forza interiore e la capacità di reagire anche nei momenti più tristi e difficili”.

La barretta di cioccolato fondente è ripiena di un cremino alla nocciola e caramello al lime.

Sopra il messaggio di speranza “Forza Bergamo molamia” c’è lo skyline di Città Alta. Le torri ed i campanili in rilievo ricordano il bellissimo profilo di Città Alta, “inconfondibile, unico in Italia e forse nel mondo proprio come il campanile di San Marco a Venezia. Credo sia l’immagine più suggestiva e rappresentativa della nostra città”.

La tavoletta di seducente e grintoso cioccolato fondente con un cuore agrumato di caramello filante al lime, le cui note acide esaltano la profondità del cacao, e un dolce e morbido cremino alla nocciola regalano un’esperienza di gusto intensa e avvolgente.

Non solo la lista degli ingredienti, ma anche la matrice della barretta, grazie ad una stampante 3D, è stata creata dalla Pasticceria Cortinovis. “Abbiamo pensato ad una tavoletta di cioccolato nel formato classico, comoda e pratica da portare con sé – spiega Giancarlo -, capace di raffigurare immediatamente il messaggio che intendiamo trasmettere: il colore scuro rappresenta il periodo buio vissuto dal nostro territorio, il guscio di ruvido cioccolato fondente è come il carattere dei bergamaschi, duro e croccante, ma quando fai breccia trovi un cuore tenero e filante, lo stesso delle persone generose e pronte ad aiutare gli altri”.

La Pasticceria Cortinovis durante la chiusura forzata che ha bloccato per oltre due mesi ogni attività ha donato dolci e biscotti alla cucina dell’ospedale da campo allestito alla Fiera e, tutte le mattine, tramite la Protezione Civile ha distribuito brioches agli alpini che vi hanno prestato servizio. “La nuova tavoletta ‘Forza Bergamo molamia’, che ha segnato anche la riapertura del nostro locale ai clienti, oltre ad essere una golosa idea regalo per gli amanti del cioccolato, vuole essere anche il dolce rappresentativo della Pasticceria Cortinovis e ci auguriamo possa diventarlo anche per tutta la bergamasca”.

La pasticceria di Ranica sta già pensando a una linea di prodotti dedicati interamente a Bergamo oltre ad una serie di tavolette ‘Forza Bergamo molamia’. “La prossima sarà realizzata con quattro strati di cioccolato diverso: fondente, al latte, bianco e al caramello”.

“La dedica – conclude Giancarlo – è per Bergamo e per tutti i bergamaschi segnati da ferite indelebili. Ci sapremo rialzare e torneremo più forti di prima”.