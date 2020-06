Il grazie a medici e infermieri di Bergamo: “A loro la mia casa gratis per le vacanze in Salento”

Offre una vacanza gratis nel Salento per manifestare la sua gratitudine verso i medici e gli infermieri di Bergamo che, per mesi, hanno lottato contro il coronavirus.

È l’idea lanciata su Facebook da Luigi Palese, geometra comunale in pensione e fondatore della Protezione Civile di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. L’abitazione si trova nel centro abitato del comune, a pochi chilometri da alcune delle più belle località balneari della zona.

“Non pensavo che l’iniziativa potesse avere così tanto risalto – commenta Luigi – per me è stato qualcosa di semplice e immediato”. Per una settimana è disposto a mettere a disposizione gratuitamente la casetta che ha sistemato per i turisti. “La offro con il cuore a medici e infermieri di Bergamo che hanno curato i pazienti colpiti dal Covid – spiega -. É il mio modo di manifestare la gratitudine ai camici bianchi in prima linea nell’emergenza. Chiamatemi a qualsiasi orario a questo numero 351.5417250”.

La sua non è un’iniziativa isolata. Soltanto pochi giorni fa un b&b di Tropea, splendida località marittima sulla Costa degli Dei, ha offerto una settimana di soggiorno gratis ai medici e infermieri bergamaschi.