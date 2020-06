Flash mob degli infermieri, anche a Bergamo in ricordo dei colleghi vittime del Covid

Gli infermieri scendono in piazza con un flash-mob. Lunedì 15 giugno alle 10 saranno protagonisti di una manifestazione silenziosa che si svolgerà in diverse città italiane, simbolo di un movimento infermieristico nazionale.

Si terrà anche a Bergamo, in piazza Vittorio Veneto indossando una maglia bianca (coperta da un altro capo) e un paio di jeans blu. Inoltre, indosseranno una mascherina chirurgica con la scritta “infermiere”.

Cominceranno a disporsi in piazza alle 10 mantenendo le distanze, togliendo il capo e mostrando solo la maglia bianca. Staranno in piedi a mani conserte mentre alcuni degli organizzatori faranno volare dei palloncini rossi in ricordo dei colleghi che hanno perso la battaglia contro il Covid.

Non saranno ammessi cartelloni, striscioni e megafoni.