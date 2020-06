Escursionista scivola nei boschi di Oneta, recuperato dall’elicottero

Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di domenica 14 giugno. Poco dopo le 18 un 65enne residente in provincia di Bergamo è scivolato dal sentiero in una zona boschiva impervia a Oneta, mentre si trovava in località Ortello in compagnia di altri escursionisti.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, le squadre della VI Delegazione Orobica Cnsas a supporto dell’operazione e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato raggiunto, valutato dai sanitari e poi imbarellato e portato sul sentiero, per il recupero con il verricello e il successivo trasporto in ospedale con l’elicottero.