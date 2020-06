Dal 16 giugno all’8 settembre torna ‘Esterno Notte’, il cinema all’aperto nel cuore di Bergamo

Torna l’estate e torna Esterno Notte, la storica rassegna di cinema all’aperto nel cortile della biblioteca Caversazzi, nel cuore di Bergamo.

“Quest’anno, nonostante le difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria – spiegano gli organizzatori – abbiamo deciso di esserci seppur in una modalità particolare, per garantire un’estate di film in tutta sicurezza: dal 18 giugno al 6 settembre l’arena di via Tasso 4 ti aspetta con 60 tra i migliori film della stagione 2019/2020, tante collaborazione, tanti eventi speciali e i grandi classici dei Mercoledì da leoni, 11 i cult movie, ovviamente in lingua originale e sottotitolati in italiano, proposti in collaborazione con Bergamo Film Meeting Onlus”.

Il programma di giugno



– giovedì 18/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

L’hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré

– venerdì 19/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

Lontano lontano di Gianni Di Gregorio

– sabato 20/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores

– lunedì 22/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

Alice e il sindaco di Nicolas Pariser

– martedì 23/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

The Bra – Il reggipetto di Veit Helmer

– mercoledì 24/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

Andrej Tarkovskij. Il Cinema come preghiera di Andrej A. Tarkovskij

– giovedì 25/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

Antropocene – L’epoca Umana di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier

venerdì 26/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

Un giorno di pioggia A New York di Woody Allen

– domenica 28/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

In viaggio verso un sogno di Tyler Nilson e Mike Schwartz

– lunedì 29/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

Dolittle di Stephen Gaghan

– martedì 30/06 | ore 21.30 | via Tasso, 4

Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse

Per visionare l’intero programma vai sul sito http://www.lab80.it/esternonotte