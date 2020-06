Ciclismo, incidente in allenamento per Alessio Martinelli

Inizio di stagione particolarmente in salita per Alessio Martinelli.

Il portacolori del Team Colpack Ballan, alla prima stagione fra gli Under 23, ha infatti incorso in una brutta caduta durante un allenamento in Alta Valtellina.

Affrontando la discesa di Carcano, il 19enne di Valdidentro è finito rovinosamente a terra riportando la rottura di alcuni denti e la frattura dello zigomo.

Nonostante l’incidente, il vice-campione iridato juniores non ha perso conoscenza, riuscendo quindi ad avvertire il fratello Nicola che a sua volta ha prontamente avvisato i soccorsi.

Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Brescia, il giovane in forza alla squadra di Almè è stato tenuto una notte sotto osservazione e verrà quindi operato nella giornata di lunedì 15 giugno per ridurre la lesione subita.

“Dopo il grande spavento iniziale ora la situazione è più chiara – ha spiegato il padre Fulvio -. Le immagini iniziali erano piuttosto preoccupanti, ma forse la presenza di sangue sul viso e qualche ematoma hanno amplificato l’effetto. Gli accertamenti medici ci hanno rasserenato ed ora affronteremo recupero”.

In attesa di poter ritornare in sella, Martinelli dovrà affrontare un’importante sfida come l’esame di maturità, come sottolineato dal team manager Antonio Bevilacqua: “Siamo vicino ad Alessio e alla sua famiglia. Il ragazzo è tenace e sicuramente tornerà forte più di prima. Adesso l’importante è che recuperi in vista degli esami e, appena possibile, lo aspettiamo in bici. Ci vorrà un po’ di tempo per il pieno recupero, ma gli sportivi sono abituati a lottare”.