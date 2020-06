Va a casa del fidanzato per una sorpresa, ma lui non la prende bene e la aggredisce

Non ha preso bene la sorpresa della fidanzata, tanto che l’ha aggredita fino a costringerla, impaurita, a scappare in strada e a chiedere l’intervento della polizia. È successo nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno in via San Bernardino a Bergamo, dove su segnalazione di un paio di passanti intorno alle 3 è arrivata una Volante.

I testimoni hanno raccontato di una trentenne sudamericana vista per strada mentre correva e chiedeva aiuto. Gli agenti l’hanno rintracciata e hanno ricostruito cosa era successo. Secondo la sua versione dei fatti, nella serata di venerdì si era recata a casa del fidanzato mentre lui era fuori ed era entrata con le chiavi che lui stesso le aveva lasciato.

Voleva fargli una sorpresa facendogli trovare, al suo arrivo, l’appartamento lindo e in ordine. Ha così iniziato a lavare i piatti ma uno gli è caduto e si è rotto. Proprio per questo, sempre secondo le sue parole, quando il ragazzo, anch’esso sudamericano, è tornato a casa si è arrabbiato parecchio, inveendo contro di lei e rifilandole anche uno schiaffo.

La donna, che non ha riportato ferite gravi, si è spaventata per la reazione ed è scappata in strada, chiedendo aiuto a due passanti. Alla polizia ha riferito di aver intenzione di denunciare il fidanzato.