Tropea, b&b offre una settimana di soggiorno gratis ai “medici eroi di Bergamo”

Anche la Calabria si mostra vicina al dolore vissuto in provincia di Bergamo e sostiene il nostro personale medico. Un b&b di Tropea, splendida località marittima sulla Costa degli Dei, offre ai medici di Bergamo una settimana di soggiorno gratis.

È l’iniziativa messa in atto da Francesco Stefanelli, maresciallo dei carabinieri in pensione, che così vuole manifestare la sua gratitudine ai camici bianchi in prima linea nell’emergenza Covid.

“L’idea – ha dichiarato Stefanelli – è nata durante una chiacchierata in un bar con alcuni amici”. Definisce i medici “eroi che hanno salvato tante vite. Uomini e donne che in quei mesi di pandemia se la sono vista davvero brutta”. E allora quale modo migliore per ringraziarli se non offrire un vacanza di relax in una delle località più belle del mondo.