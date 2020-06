Tre serie tv per adolescenti o per tornare adolescenti

Per questa settimana vi consigliamo 3 serie tv con protagonisti adolescenti, perfette per chi ha nostalgia dei banchi di scuola:

Cercando Alaska

Forse il nome vi sarà familiare, infatti la nuova serie prodotta da Josh Schwartz (creatore di The O.C.) è tratta da uno dei romanzi più famosi di John Green, autore di “Colpa delle stelle” e “Città di Carta“, uscito nel 2005. La serie è disponibile su Sky Atlantic, con protagonisti Kristine Froseth e Charlie Plummer ed è composta da otto episodi.

Miles Halter è un giovane ragazzo con la passione per le ultime frasi di personaggi famosi, che si è appena trasferito alla Culver Creek, una prestigiosa e riservata scuola americana. Appena arrivato fa subito amicizia con un gruppo di ragazzi e in particolare con Alaska Young: giovane, ribelle e spiritosa per cui il gruppo ha un vero e proprio debole. Miles -personaggio fortemente biografico per Green- si innamora follemente di Alaska, ma purtroppo tutto va a rotoli quando la ragazza muore in un’incidente e i tre ragazzi devono fare il conto con il lutto e con l’immagine che si erano creati della ragazza, una che era molto distante dalla realtà.

Non ho mai…

“Never Have I Ever” è il titolo originario della serie Netflix uscita nell’aprile del 2020 e creata da Mindy Kaling e Lang Fisher. La serie è composta da una stagione da dieci episodi.

Devi (Sendhil Ramamurthy) è una giovane ragazza indiana che abita in California. Dopo la morte del padre, decide che vuole cambiare la sua vita completamente, anche se non sarà affatto facile grazie a sua madre, ai suoi amici, al ragazzo che le piace e soprattutto per il fatto che si trova alle scuole superiori, periodo non facile per nessuno.

Non ho mai… ha ricevuto molte critiche positive, affermandosi come una delle serie teen più nuove e fresche dell’ultimo momento, disponibile sulla piattaforma Netflix.

Riverdale

Concludiamo la lista di consigli con une delle serie teen più di successo negli ultimi anni basata sugli Archie Comics e disponibile su Amazon Prime. La serie creata da Roberto Aguirre-Sacasa è composta da quattro stagioni ed è ambientata nella fittizia cittadina di Riverdale.

La storia inizia quando viene ritrovato il corpo senza vita di Jason Blossom, uno dei ragazzi più popolari della città. Quello che inizialmente si pensava fosse un incidente, in realtà si scopre come omicidio e questo coinvolge la vita di quattro studenti.