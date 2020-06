Il weekend di metà giugno: di solito segna la partenza per il mare per molte famiglie di Bergamo e della provincia coi bimbi piccoli, una partenza sotto il primo vero sole che sa d’estate. In questo 2020 tutto è diverso… a cominciare, pare, dal cielo non proprio azzurro. Migliorerà? Vediamo cosa dice Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Nella giornata di sabato temporaneo aumento dell’instabilità sulla Lombardia, a causa di una debole perturbazione da ovest che si sposterà rapidamente verso l’area adriatica. Domenica e lunedì lieve rinforzo dell’alta pressione con generale aumento delle temperature, tuttavia non mancherà ancora qualche episodio instabile specialmente sui rilievi. Tra martedì e mercoledì alta pressione in indebolimento per l’arrivo di correnti più umide sud-occidentali, che riporteranno tempo variabile e un generale calo termico.

Sabato 13 giugno 2020

Tempo Previsto: Bel tempo in mattinata, con solo qualche annuvolamento su Prealpi e settori occidentali. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in pianura, nuvolosità in aumento sui rilievi con rovesci e temporali su Prealpi e area appenninica che, in maniera sparsa, si estenderanno verso la pianura entro il tardo pomeriggio. In serata cielo nuvoloso o coperto ovunque con qualche piovasco o rovescio sparso, più probabile su Prealpi e aree di pianura.

Temperature: Minime stazionarie (12/15°C), massime stazionarie (24/27°C).

Domenica 14 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso su tutti i settori per il passaggio di nuvolosità medio-alta. Nel corso del pomeriggio qualche schiarita specie su ovest regione e aree di pianura, nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi centro-orientali con rovesci sparsi in locale estensione verso il bresciano nel tardo pomeriggio. In serata nuvolosità sparsa sui settori orientali con isolati piovaschi, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature: Minime in lieve aumento (14/16°C), massime in aumento (26/29°C).

Lunedì 15 giugno 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube medio-alta a tratti. Nel corso del pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo sui rilievi con rovesci e temporali sparsi, in locale estensione verso la fascia pedemontana in serata.

Temperature: Minime stazionarie (14/17°C), massime stazionarie (26/29°C).