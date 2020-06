Napoli-Inter, Il mio amico Nanuk o Caccia al ladro? La tv del 13 giugno

Per la prima serata in tv, sabato 13 giugno RaiUno alle 21 trasmetterà in diretta la partita di calcio tra Napoli e Inter, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Su RaiTre alle 20.30 andrà in onda “Aspettando le parole – Le parole della settimana”, condotto da Massimo Gramellini. A seguire, alle 21.45 verrà proposta la visione del film “Un italiano in America“, per il ciclo “100 di questi Sordi”. Il benzinaio romano Giuseppe riceve dal padre emigrato da tempo in America l’invito a raggiungerlo. Il giovane parte pieno di entusiasmo e di sogni di ricchezza, e in un primo tempo sembra che questi davvero si realizzino. Ma il padre è soltanto un giocatore pieno di debiti che finisce in prigione e Giuseppe, che ha perso tutti i suoi averi, è costretto a fare nel paese de l mito lo stesso mestiere che faceva in Italia. La regia è di Alberto Sordi; sono protagonisti Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Lou Perry.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 “Ossessione senza fine”; su Canale5 alle 21.30 “Guardia del corpo”; su Rete4 alle 21.25 “Io, loro e Lara”; su Italia1 alle 21.30 “Il mio amico Nanuk”; su La7 alle 21.15 “Caccia al ladro”; e su Rai4 alle 21.20 “A-Team”.

Ancora, su Rai5 alle 20.55 “Scene da un matrimonio”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Miele di donna”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Vickerby per sempre”; su Iris alle 20.35 “Nessuna verità”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Professione vacanze”; e su Italia2 alle 21.15 “Hates – House at the end of the street”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio “ABC”. Un killer sfida Larosière: gli manda lettere, dando la data e il luogo dei suoi omicidi, e firma ABC … Larosière e Lampion dovranno scoprire chi è il misterioso psicopatico che si diverte a prendersi gioco di loro….

Da segnalare, infine, su Real Time alle 21.30 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.