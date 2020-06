La fase 2 dei cinema: anche nella Bergamasca si riaccendono gli schermi

Arrivano buone notizie per tutti gli appassionati di cinema. Dopo il lockdown a causa della pandemia da Covid-19 gradualmente si riaccendono i grandi schermi anche nella Bergamasca.

Si assisterà alle proiezioni nel rispetto delle misure anti-contagio disposte per contrastare la diffusione dell’epidemia del Coronavirus. È un passo importante soprattutto a livello simbolico, considerando che le uscite dei film al momento sono sostanzialmente ferme, però verranno proposti tanti titoli che hanno caratterizzato la stagione.

A Seriate il 15 giugno aprirà l’Arena estiva della biblioteca che ha previsto il distanziamento sociale di almeno 1 metro e lo svolgimento di tutte le sanificazioni necessarie tra una proiezione e l’altra. Per effetto delle restrizioni relative alla distanza tra gli spettatori il numero dei posti passa da 200 a 90 (al cineteatro Gavazzeni che è in chiusura estiva la capienza si ridurrà da 450 a 95 posti). La programmazione che, come di consueto spazia fra diversi generi, propone film differenti ogni sera alle 21.15 al costo di 4 euro, con possibilità di prenotazione del biglietto anche on-line sul sito internet teatrogavazzeni.it

Sempre lunedì 15 giugno riapre Uci cinemas di Orio al Serio. Nelle sale sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Verranno proposti i successi della stagione, come Sonic, Playmobil: The Movie, Pinocchio, Tappo – Cucciolo in un Mare di Guai, Maleficent – Signora del Male, Doctor Strange, Joker, 1917, Tolo Tolo, The Grudge, Dark Water, Richard Jewell, I Miserabili,Odio l’Estate, Fantasy Island, Parasite, Cena con Delitto, Bad Boys for Life, Jumanji: The Next Level e Birds of Pray, nell’attesa dei grandi blockbuster dell’estate: Tenet, Mulan, Wonder Woman 1984 e Spongebob e molto altro ancora.

Giovedì 18 giugno a Bergamo prenderà il via la programmazione di Esterno notte e del Cinema all’aperto Arena Santa Lucia, che proseguirà fino al 26 agosto proponendo film per ogni preferenza.

Il Multisala Iride Vega a Costa Volpino, infine, ha deciso di non aprire fino all’inizio di luglio.