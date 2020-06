Incidente in autostrada, muore 68enne di Telgate

Abitava a Telgate la vittima di un incidente avvenuto venerdì mattina lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Peschiera e Sirmione in direzione Bergamo. Si chiamava Cheikh Ndiaye, aveva 68 anni, era cittadino senegalese, ma da tempo risiedeva in provincia di Bergamo.

Venerdì intorno alle 10.30 il furgone su cui viaggiava la vittima si è ribaltato ed è fuoriuscito dalla carreggiata. Due persone sono rimaste incastrate nel furgone e sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco: per Cheikh Ndiaye non c’è stato però niente da fare, l’altro è stato portato con l’elicottero all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso.