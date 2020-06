Una staffetta per Raimondo Balicco: l’Atletica Paratico omaggia l’ex sindaco di Mezzoldo

Una staffetta fra le vette della Val Brembana per ricordare Raimondo Balicco, l’ex sindaco di Mezzoldo scomparso a marzo durante i giorni più bui dell’emergenza Coronavirus (leggi qui).

È questo il progetto presentato dall’Atletica Paratico in vista della ripartenza delle proprie attività, dopo lo stop causato dalla pandemia in programma per il prossimo 13 giugno. La società bresciana ha infatti deciso di omaggiare l’ex responsabile della Nazionale Italiana di corsa in montagna con un percorso riservato ai propri tesserati lungo le cime a lui tanto care.

I partecipanti raggiungeranno il cimitero di Mezzoldo dove si svolgerà un breve momento di commemorazione con don Franco Torresani, parroco di Arco di Trento e amico di Balicco con il quale aveva condiviso l’esperienza agonistica alla Guardia Forestale.

“I risultati che ha ottenuto Raimondo hanno fatto apprezzare la corsa in montagna nel mondo – commenta il sacerdote – ma lo ricorderemo anche soprattutto per l’umanità, la professionalità e i valori che dietro un temperamento all’apparenza un po’ burbero parlavano di una vita dedicata al bene del territorio e della comunità”.

Dopo aver lasciato il borgo attraversato dal Brembo, gli atleti saliranno sino a Ca’ San Marco ripercorrendo il tracciato della tradizionale competizione organizzata in agosto dall’ex sindaco di Mezzoldo e dagli Alpini del paese.

Il weekend della società sebina proseguirà nella giornata di domenica 14 giugno quando si svolgerà la “staffetta dei due laghi” che, partendo dalla cittadina bresciana, unirà il Lago d’Iseo e quello di Endine.

Itinerario più complesso invece per la “staffetta del lago in cresta” che presenterà una serie continua di “sali e scendi” lungo la sponda orientale del Sebino per un dislivello totale di 4600 metri.