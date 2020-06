Test sierologici gratuiti in città, già 4.342 prenotazioni in mezza giornata

Sono arrivate in massa le prenotazioni per il test sierologico gratuito da parte dei cittadini di Bergamo: alle 16 di venerdì 12 giugno erano già 4.342 coloro che avevano riservato la prestazione in uno dei 4 punti cittadini deputati al prelievo.

Di questi, oltre 1.600 si sono prenotati già per la giornata di lunedì, quando inizierà ufficialmente il progetto.

Nella mattinata di venerdì alcuni utenti hanno anche sperimentato delle difficoltà di connessione al portale, ma si è trattato solamente di un’interruzione momentanea del servizio: dopo la prenotazione numero mille, infatti, sono state svolte delle verifiche sul sistema per verificarne il corretto funzionamento e la web app è stata sospesa, ritornando disponibile poco dopo e processando correttamente tutte le nuove richieste.

Il progetto, ricordiamo, è destinato solo ai residenti della città, di età compresa tra i 18 e i 64 anni: l’impegno è quello di far avere entro 6 giorni i risultati anche dell’eventuale tampone, riducendo quindi al minimo il periodo di isolamento nel caso in cui si risulti positivi agli anticorpi.