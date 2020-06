Serioplast: 77 milioni per il piano di crescita con quattro nuovi stabilimenti

Serioplast inaugura una nuova fase di crescita con la sottoscrizione di un finanziamento da 77 milioni di euro, erogato da Crédit Agricole (in qualità di Mandated Lead Arranger e Banca Agente), BBPM, Mediocredito Centrale, Deutsche Bank, e con la partecipazione diretta di Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Il finanziamento è volto a sostenere gli investimenti previsti dal piano di crescita industriale, in Italia e all’estero, con l’avvio di quattro nuovi stabilimenti entro la fine del 2021: il secondo stabilimento di Serioplast negli Stati Uniti (North Carolina), uno stabilimento in Algeria, uno stabilimento produttivo in Veneto, e il rafforzamento di Centro Plastica, la controllata del gruppo specializzata nel riciclo e nella rigenerazione di materie plastiche post-consumo.

Un segnale decisamente positivo per l’azienda bergamasca, che dal 1974 opera nel settore del packaging in plastica rigida per il mercato dei beni di consumo, specialmente in un periodo delicato dal punto di vista economico e sociale come quello attuale.

“Operiamo in un settore che non ha subito la contrazione che è toccata ad altri, in quanto essenziale per l’industria alimentare e per quei prodotti che rendono la vita e le case dei consumatori più pulite e sicure. Anche per questo riconosciamo la nostra responsabilità come azienda verso una crescita che sia sostenibile” dichiara Carlo Innocenti, CEO del gruppo.

“Grazie al consolidamento di una partnership di lungo periodo con gli istituti finanziari coinvolti, questa operazione consentirà al gruppo di affrontare con serenità il piano di crescita ambizioso che si è prefissata” aggiunge Paolo Archetti (CFO), che ha seguito l’operazione finanziaria.

Al perfezionamento dell’operazione di finanza straordinaria hanno assistito l’avvocato Eugenio Siragusa dello Studio NCTM, il notaio Paolo Divizia dello Studio Farhat Divizia ed il dottor Andrea Berizzi dello Studio Berizzi Internullo Rovetta di Bergamo.

Serioplast

Serioplast, fondata nel 1974 da Dario Innocenti, opera nel settore degli imballaggi in plastica rigida per clienti multinazionali nel settore largo consumo (Unilever, P&G, Henkel, L’Oreal, Bolton Manitoba, Reckitt Benckiser) e fa parte del gruppo Old Mill Holding.

È presente in 14 Paesi (Italia, Egitto, Francia, Pakistan, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Turchia, Tunisia, Ungheria, Stati Uniti, Australia) con 30 stabilimenti produttivi e impiega oggi oltre 1.600 addetti con un fatturato del gruppo in continua crescita (280 milioni nel 2019).