Precipita da due metri e viene schiacciato da un pezzo di gru: grave 51enne

Grave infortunio sul lavoro a Brembate. Nella mattinata di venerdì 12 giugno un uomo di 51 anni, V. L. A., residente a Filago, sarebbe precipitato da un’altezza di circa due metri e successivamente schiacciato da un pezzo della gru.

È successo poco prima delle 10, all’interno di una ditta in via Piemonte. L’uomo ha rimediato una frattura esposta al femore sinistro ed è stato trasportato in elicottero del 118 all’ospedale di Zingonia. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Treviglio e l’Ats di Bonate Sotto.