“Positivo al tampone il 10% di chi lo è al test”: a Bergamo 34 nuovi casi

Sono 272 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Lombardia, l’1,8% dei 14.837 tamponi effettuati.

Complessivamente da inizio pandemia il totale dei casi riscontrati è salito a 91.204: attualmente i positivi sono 17.024, 316 in meno rispetto a giovedì.

In provincia di Bergamo la conta è arrivata, con i 34 delle ultime 24 ore, a 13.744 casi.

“Fra i casi positivi di venerdì – spiega l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune RSA. Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori. In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell’1% dei casi”.

I dati di venerdì 12 giugno:

– i tamponi effettuati: 14.837

totale complessivo: 873.831

– attualmente positivi: 17.024 (-316)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 91.204

– i nuovi casi positivi: 272 (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: +557

totale complessivo: 57.775

– in terapia intensiva: 97 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.357 (-131)

– i decessi: 31, totale complessivo: 16.405

I casi per provincia con la differenza rispetto a giovedì:

Milano: 23.669 (+88) di cui 10.074 (+ 56) a Milano città

Bergamo: 13.744 (+34)

Brescia: 15.217 (+30)

Como: 3.970 (+13)

Cremona: 6.531 (+4)

Lecco: 2.778 (+4)

Lodi 3.533 (+ 11)

Mantova: 3.399 (+1)

Monza e Brianza: 5.627 (+24)

Pavia: 5.456 (+23)

Sondrio: 1.516 (+11)

Varese: 3.750 (+14)

e 2.014 in fase di verifica.