Pm Rota dopo aver sentito il premier Conte: “Clima disteso e collaborativo”

Il pool di magistrati bergamaschi che indaga sulla mancata Zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro ha lasciato Palazzo Chigi intorno alle 17.20 di venerdì, dopo aver sentito il premier Giuseppe Conte e i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza.

“Come sapete oggi abbiamo sentito come persone informate sui fatti il presidente del Consiglio, il ministro dell’Interno e quello della salute – le parole del procuratore aggiunto bergamasco Maria Cristina Rota che coordina le indagini – . Le audizioni si sono svolte in un clima di massima distensione e massima collaborazione istituzionale. Ora andiamo a completare il nostro lavoro grati per quanto abbiamo ottenuto”.

Il magistrato ha poi risposto a una domanda di un giornalista su quando aveva detto un paio di settimane fa in tv che la responsabilità della Zona rossa spettava al Governo: “Avevo dichiarato quello perchè in quel momento era ciò che emergeva”.

Il presidente del Consiglio in serata ha spiegato che “Con i pm ha chiarito tutti i passaggi nei minimi dettagli”.