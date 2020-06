Nuovo appalto per la gestione del verde a Boltiere

L’assessore all’ambiente, ecologia, cura del territorio del Comune di Boltiere Fabrizio Locatelli, comunica che in data primo Giugno si è tenuta la gara di appalto per la gestione del verde comunale.

In una politica di riduzione dei costi e miglioramento delle performance, l’appalto per la gestione del verde è stato assegnato per il prossimo quadriennio. L’importo complessivo della spesa, scontato del 16,64 % sarà pari a 113.089,22 € al netto dell’IVA. L’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico “Cooperativa della Comunità Soc. Coop. Sociale” con sede a Stezzano.

Sempre a livello di gestione ambientale, nella serata di Martedì 9 Giugno si è tenuta una riunione tra tutti i membri dei comuni del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale).

Dopo aver effettuato prima della fine del 2019 il passaggio dall’ente di gestione Parco Adda Nord all’ente Parco dei Colli, rimaneva in sospeso la questione delle guardie ecologiche volontarie. Per poter definire le linee guida di come gestire le guardie ecologiche, era necessario attendere la nuova normativa regionale di riferimento. Questa, a causa dell’attuale pandemia in corso, a subito alcuni ritardi nella promulgazione, ma nei giorni scorsi si sono avute tutte le direttive regionali di riferimento.

I comuni del PLIS quindi hanno potuto,come detto prima, stilare le linee guida circa le guardie ecologiche volontarie. Linee guida condivise da tutti i comuni appartenenti al PLIS. Queste ora verranno espresse, e saranno oggetto di approvazione, nel prossimo consiglio comunale di Boltiere che si terrà a fine Giugno.

È necessario, infine, segnalare, a livello di Servizi Sociali, la lodevole iniziativa degli amici atalantini di Boltiere. Grazie al ricavato della vendita di mascherine hanno ottenuto un notevole contributo economico, il quale verrà donato all’Associazione San Martino per poter acquistare una vettura Toyota, fornita da Sarco di Arrigoni, per svolgere la loro preziosa attività a sostegno di tutta la comunità.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere