Juve-Milan, Notting Hill o Notte prima degli esami? La tv del 12 giugno

Per la prima serata in tv, venerdì 12 giugno RaiUno alle 21 trasmetterà in diretta la partita di calcio tra Juventus e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

Il calcio torna – a porte chiuse – dopo il lockdown per la pandemia del Coronavirus. Con le stesse misure di sicurezza, domani sera (sabato 123 giugno) si disputerà l’altra semifinale di ritorno tra Napoli e Inter, sempre alle 21.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “Notting Hill”. William vive a nel quartiere londinese multietinico di Notting Hill, è divorziato e passa il tempo gestendo sulla Portobello Road un negozio di libri da viaggio. Un giorno in libreria entra Anna, la stella del cinema più famosa del mondo, scambia qualche parola con lui, compra un libro e se ne va. William ritrova Anna girato l’angolo e grazie ad un incidente, riesce a invitarla a casa sua. Comincia così una storia d’amore.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Quarto grado – Le storie”.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il gioco del ricatto”; su RaiTre alle 21.20 “Notte prima degli esami”; su Italia 1 alle 21.30 “Olé”; e su Rai4 alle 21.20 “Obsessed – Passione fatale”.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il film “Amantes – Amanti; su La5 alle 21.10 “Emilie Richards – Non è mai troppo tardi”; su Iris alle 20.55 “Effie Gray”; e su Italia2 alle 21.15 “Necropolis – La città dei morti”

Rai5 alle 21.05 proporrà “Art night – Il caso dei falsi Giacometti”. Una serie di false sculture di Giacometti vengono ritrovate in Germania. Le indagini della polizia e di un detective arrivano alla banda dei falsari. Si proseguirà con “Il museo d’Orsay, lo spettacolo dell’arte”: dietro le quinte di uno dei più famosi musei al mondo: lo spettacolo dell’arte.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “I Cesaroni” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.