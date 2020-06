Il Decreto Rilancio spiegato in video/4: contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori

Si rinnova l’appuntamento con i professionisti dello Studio BNC, che dopo averci accompagnato alla scoperta dei contenuti principali del decreto Cura Italia e del decreto Liquidità, ci illustrano ora i punti salienti del decreto Rilancio.

Una delle principali novità introdotte nel decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 maggio, è il contributo a fondo perduto per le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo che nel 2019 hanno conseguito ricavi inferiori ai 5 milioni di euro. Come illustrato dal Dottor Enzo Colleoni, il contributo è riconosciuto per tutti i soggetti che abbiano conseguito, nel mese di aprile 2020, un fatturato inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 e viene determinato applicando un’aliquota corrispondente alla differenza tra i due.

