Simone Budelli ci porta a scoprire che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

A partire da oggi, venerdì, e fino all’inizio della prossima settimana, parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in graduale aumento grazie all’allontamento della circolazione depressionaria che per molti giorni ha interessato la Lombardia. Tuttavia, in mancanza di una solida alta pressione, non mancheranno brevi fasi instabili, specie nella giornata di sabato quando avremo l’arrivo di un debole fronte da ovest che scivolerà rapidamente verso il centro Italia domenica.

Venerdì 12 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso su Prealpi e pianura occidentale, con locali piovaschi sul varesotto nel primo mattino; poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove.

Nel corso del pomeriggio ampie schiarite sulla pianura centrale e orientale, qualche annuvolamento in più sulle restanti zone ma con precipitazioni generalmente assenti o al più brevi piovaschi sui settori più occidentali. In serata nuvolosità sparsa sui settori occidentali ma senza piogge, poco nuvoloso altrove.

Temperature: Minime in lieve calo (11/14°C), massime in aumento (23/26°C).

Sabato 13 giugno 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso in mattinata, con locali annuvolamenti sui settori occidentali. Nel corso del pomeriggio alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura, instabilità in aumento sui rilievi con qualche rovescio o temporale su Prealpi e area appenninica, in locale sconfinamento verso le pianure nel tardo pomeriggio. In serata cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni in graduale esaurimento.

Temperature: Minime in aumento (13/16°C), massime stazionarie o in lieve aumento (24/26°C).

Domenica 14 giugno 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con il transito di qualche nube alta nel corso della giornata. Nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli sulle Prealpi centro-orientali, con qualche temporale sparso in locale estensione verso la pianura orientale entro sera.

Temperature: Minime stazionarie (14/17°C), massime in aumento (27/30°C).