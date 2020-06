Federmanager Bergamo: niente assemblea, il bilancio si vota online

Annullata l’Assemblea annuale degli iscritti (che saranno però chiamati a votare, on-line, il Bilancio relativo all’esercizio 2019) e prorogato, fino all’autunno, il mandato del Consiglio Direttivo, scaduto lo scorso maggio. Queste le principali decisioni prese dai vertici di Federmanager Bergamo, l’organismo di rappresentanza dei Dirigenti delle imprese industriali bergamasche, a seguito dell’emergenza sanitaria che ha così duramente colpito la provincia orobica.

In questi giorni, gli oltre 1500 associati (che fanno di Federmanager Bergamo la seconda realtà della categoria a livello regionale e la settima in ambito nazionale) stanno ricevendo una dettagliata comunicazione dalla Presidente, Bambina Colombo.

“A seguito dell’emergenza sanitaria generata dall’epidemia Covid-19, che ci ha costretti a chiudere i nostri uffici per numerose settimane – esordisce la nota – non siamo nelle condizioni di convocare la consueta Assemblea dei Soci”. E puntualizza: “Ricordiamo che il mandato triennale dell’attuale Consiglio Direttivo si è concluso lo scorso maggio; mese nel quale avevamo programmato di indire le nuove elezioni. Ma che, a causa degli sconvolgimenti provocati dalla pandemia e a seguito delle difficoltà organizzative derivate dalla chiusura degli uffici, non ci è stato possibile mettere in atto”.

Il Direttivo di Federmanager Bergamo, riunito in videoconferenza lo scorso 17 aprile, ha deliberato il posticipo delle attività di rinnovo delle cariche sociali all’autunno. “Nel periodo che precederà il rinnovo – si legge nella nota – il Consiglio si limiterà agli adempimenti connessi all’ordinaria amministrazione”. Non risultando però possibile rimandare l’approvazione del Bilancio 2019, il vertice di Federmanager Bergamo (ora in regime di prorogatio) ha deciso di ricorrere al voto referendario per approvare i conti dell’ultimo esercizio. “Prossimamente – conclude la nota dell’Associazione dei Dirigenti industriali – riceverete, via email, tutta la documentazione necessaria per consentirvi di visionare i contenuti del Bilancio, insieme a tutte le informazioni necessarie per effettuare la votazione on-line”.