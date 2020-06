Carnevali replica a Pergreffi: “Dal Governo 7 milioni per rinnovo autobus a Bergamo, decreto firmato”

“Ci tengo a rassicurare i cittadini bergamaschi riguardo ai fondi per la mobilità sostenibile destinati al rinnovo del parco autobus – dichiara l’onorevole Elena Carnevali del Partito Democratico -. A Bergamo spettano 7.625 milioni di euro, che sono stati ripartiti con il decreto del 6 giugno 2020 firmato dai ministri De Micheli, Patuanelli e Gualtieri. Le preoccupazioni politiche sollevate l’11 giugno dalla collega Simona Pegreffi, della Lega, non hanno fondamento”.

“La collega – prosegue Carnevali – ha accusato il Governo di ‘non aver trovato il tempo di firmare il decreto’ quando invece era stato già firmato giorni prima. Capisco che districarsi tra i decreti ministeriali non sia sempre facile, tuttavia i giudizi rivolti al Governo si sono dimostrati fuori luogo. Non solo. È con la Legge di Bilancio del 2016, sotto la guida dell’allora Ministro Graziano Delrio, che vengono stanziati i fondi per il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile. Un piano destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative. Da quella data, l’aumento dei fondi è stato di 200 milioni per il 2019 e di 250 milioni per ciascun anno, dal 2020 fino al 2033. Parte di queste risorse saranno destinate anche per il finanziamento dei Piani sperimentali innovativi di mobilità coerenti con i piani urbani delle città (PUMS). È positivo che una strategia tanto importante, necessaria per liberare le città dall’inquinamento puntando sulla mobilità locale efficiente, sia stata condivisa da governi di schieramenti diversi. I cittadini apprezzano sicuramente la condivisione di buone idee per lo sviluppo. Meno, invece, le polemiche sterili”.