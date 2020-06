Bergamo, finto idraulico tenta di truffare due anziane: l’allarme della Polizia

Con la fine del lockdown tornano anche i vecchi tentativi di truffa. Nella giornata di giovedì 11 giugno e nella mattinata di venerdì, in via Paleocapa e via Tasso a Bergamo ci sono stati due tentativi di truffa da parte di un finto idraulico o tecnico del gas ai danni di due donne anziane.

Si tratta un soggetto italiano vestito di blu, che però non è riuscito nel suo intento in quanto le anziane, insospettite dai modi, hanno compreso le intenzioni del soggetto.

La questura rinnova l’invito a non aprire a soggetti sconosciuti, e di contattare il numero unico di emergenza 112 per segnalare situazioni sospette.