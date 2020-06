Atalanta, senti Gomez: “Sogno di arrivare in finale di Champions contro Messi”

Per ora è solo un sogno per il Papu Gomez: giocare la finale di Champions League contro l’amico Leo Messi. Le probabilità che questo desiderio – che potremmo definire irreale fino a qualche mese fa – si avveri sono difficili, ma non impossibili.

Il capitano dell’Atalanta a TyC Sports ha parlato delle prospettive europee dei bergamaschi (già qualificati ai quarti) e dell’emergenza sanitaria: “Abbiamo toccato il cielo con un dito, stavamo vivendo un momento unico e storico per la città. È incredibile che si sia tutto interrotto.

“La Champions? Ci conviene giocare una gara secca – ha spiegato il Papu -, in novanta minuti tutto può succedere e sarà spettacolare. In finale sogno di incontrare una squadra spagnola. Magari Messi. Io contro di lui, però non una inglese o una tedesca: per come giochiamo noi, dico che ci sarebbe un po’, ma solo un po’, di chances in più contro una spagnola”.

Infine una battuta sull’epidemia: “Il momento per la città era storico, unico. Il fatto che si sia fermato è stato difficile da credere anche per la città”.