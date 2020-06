Tremila flaconcini di gel igienizzante donati dalla Campari al Comune di Ambivere

Sono arrivati direttamente dall’azienda di Sesto San Giovanni i tre bancali di gel igienizzante che la Campari, leader mondiale nella produzione di alcolici, ha inviato in omaggio al Comune di Ambivere.

Ad accoglierli, insieme al vicesindaco Vittorio Leoni, c’erano i rappresentanti della Protezione Civile capitanati dal presidente Giampietro Perico: sono stati i volontari a distribuire il gel alle famiglie del paese, come fatto anche con le 6mila mascherine arrivate dalla Cina.

Durante l’emergenza il Comune di Ambivere è riuscito a trovare anche 12mila dispositivi di protezione tra guanti, tute e occhiali chirurgici.

“Ci siamo attivati sin da subito per cercare di ottenere tutti quei dispositivi di protezione individuale che scarseggiavano ovunque – spiega Leoni -. Siamo così finiti a parlare con Campari, che ha voluto metterci a disposizione il loro gel igienizzante che abbiamo provveduto a consegnare a tutte le famiglie del territorio”.

In totale, dall’8 maggio in avanti, sono state recapitati ad ogni abitante di Ambivere due flaconcini da 250ml di gel Campari: “Alcuni sono avanzati, li daremo anche ai medici di base, alle forze dell’ordine e agli insegnanti quando riapriranno le scuole – spiega ancora Leoni -. Il grazie va a chi ci ha dato una mano e, soprattutto, ai tanti volontari che hanno fatto la differenza in questo periodo terribile”.