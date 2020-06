Scontro tra auto a Gazzaniga: tre feriti, sul posto l’elisoccorso

Grave incidente stradale a Gazzaniga. Nel pomeriggio di giovedì 11 giugno, intorno alle 16.45, due auto si sono scontrate in via Cesare Battisti. Tre le persone rimaste ferite, compresi un uomo di 47 e 50 anni: entrambi sono stati trasportati in ospedale a Brescia in codice giallo.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso, i carabinieri del comando di Clusone oltre ai vigili del fuoco volontari di Gazzaniga che hanno messo in sicurezza la zona.

La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi e in zona si sono registrati diversi rallentamenti.