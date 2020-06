È un giugno grigio e bagnato a Bergamo, almeno finora. Cambierà? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tempo molto variabile anche nel corso della giornata di giovedì a causa di una nuova perturbazione in arrivo sull’Europa occidentale che fino a sabato interesserà in maniera parziale la nostra regione, con temperature che si manterranno ancora leggermente sotto la media del periodo. Tra domenica e lunedì invece sembra probabile l’arrivo di un promontorio di alta pressione dal Mediterraneo con temperature in aumento, anche se l’evoluzione necessita ancora di conferme.

Giovedì 11 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente molto nuvoloso con piogge o rovesci sparsi su Alpi e Prealpi, e in maniera più intermittente anche sui settori di pianura ma con tendenza ad esaurimento nel tardo mattino. Nel corso del pomeriggio instabilità sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso, irregolarmente nuvoloso in pianura con temporanee schiarite alternate ad annuvolamenti che potranno portare brevi rovesci. In serata nuvoloso sui settori occidentali con isolati piovaschi, parzialmente nuvoloso altrove e senza piogge.

Temperature: Minime in lieve aumento (12/15°C), massime in lieve calo (20/23°C).

Venerdì 12 giugno 2020

Tempo Previsto: Nel primo mattino nuvoloso su Prealpi e alta pianura occidentale con qualche pioggia in graduale esaurimento, poco nuvoloso altrove con locali banchi di nebbia sulla bassa pianura in rapido dissolvimento. Da metà mattino e nel corso del pomeriggio cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque, salvo temporanei annuvolamenti su area appenninica e Prealpi ove saranno possibili isolati rovesci di breve durata. In serata cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature: Minime in lieve calo (11/14°C), massime in aumento (23/26°C).

Sabato 13 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento su ovest regione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, instabilità in aumento sui rilievi con rovesci o temporali sparsi che potranno sconfinare temporaneamente in pianura entro sera.

Temperature: Minime in aumento (13/16°C), massime stazionarie (23/26°C).