Non porto la “42” e faccio i conti tutti i giorni con l’insicurezza

Ventunesimo secolo.

Periodo difficile per le ragazze che, come me, non indossano una 42. Il prototipo di bellezza non esiste. Eppure, ci troviamo a farci i conti tutti i giorni. Ci insegnano ad amare noi stessi prima di innamorarci di qualcun altro, ma come può una ragazza amarsi se la società la denigra per i suoi rotolini sulla pancia o per le sue cosce troppo grosse?

Viviamo in una società ipocrita, che ci fa credere che “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace” e poi ride al passaggio di una donna che sfiora i 75 chili. Siamo cresciuti imparando a dare le caramelle agli amichetti, ma a dire “non è l’ora di metterti a dieta?” ad una ragazza che indossa una taglia XL.

Facciamo parte di una generazione ignorante che sa associare il sovrappeso solo ed esclusivamente all’elevato consumo di cibo, non prendendo neanche in considerazione tutte le varie cause che portino una ragazza a pesare più dello standard impostato, come problemi di tiroide, ritenzione idrica, diabete, disturbo da alimentazione incontrollata, scompenso cardiaco, morbo di Hashimoto, tumori ipofisari e questi sono solo alcune delle tante motivazioni.

“Grassa” è un aggettivo, come alta, bassa, mora o bionda, che la gente percepisce come insulto, dimenticando che non c’è differenza fra una taglia 42 e una taglia 52.

Eppure, ancora oggi, nel 2020, le persone in sovrappeso vengono considerate come persone di una categoria secondaria, solo per i loro chili di troppo.

“Sei proprio una bella ragazza, se perdessi qualche chilo saresti perfetta”.

“Hai un viso meraviglioso, se riuscissi a metterti un po’ in forma fisicamente, faresti girare la testa a tutti i ragazzi”.

Queste sono solo due delle tante frasi che mi ripetono in continuazione. Vivo nella costante insicurezza di non essere accettata, nella paura di essere parcheggiata in un angolo dopo il primo appuntamento perchè “non rispetto gli stereotipi”, come già successo spesso.

Mi sveglio ogni mattina consapevole di non far parte di una società di cui mi sento parte: a me non importa avere un bel fisico, a me importa avere una bella testa, avere bei contenuti.

La società moderna è una scala e la donna in sovrappeso è all’ultimo gradino. Esistono molti tipi di donne, corpi, forme, dimensioni, altezze, colori e tutti meritano di essere rappresentati, valorizzati e tutelati.

La pubblicazione di una foto in costume di una ragazza in sovrappeso viene vista come uno scandalo, qualcosa di inconcepibile. Secondo le opinioni sociali le “cose brutte da vedere” non vanno mostrate e così dovrebbe essere anche per il fisico cicciottello, ed io, sinceramente, non ne capisco proprio il perchè io debba essere considerata sbagliata solo perché indosso una maglietta più larga di quella delle altre.

In un’altra vita, io so che riuscirei a dare un po’ di pace al mio cuore e sentirmi giusta anche con i miei rotolini sulla pancia e le mie cosce grosse.