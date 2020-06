La manifestazione di Bergamo a sostegno di George Floyd: i commenti dei ragazzi

Settemilaquattrocentoquattordici sono i chilometri che separano Minneapolis da Bergamo. Sono tantissimi. Eppure, le due città, non sono abbastanza lontane per non sentirsi entrambe coinvolte e vicine al caso di George Floyd e, più in generale, alla spinosa questione del razzismo.

La manifestazione di Bergamo si è tenuta domenica 7 giugno. Abbiamo parlato con i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione e gli abbiamo chiesto come pensavano fosse andata e se fosse stata utile, ma abbiamo parlato anche con ragazzi che, al contrario non hanno partecipato e abbiamo provato a capire il perché di questa scelta.

Giorgia

“Una manifestazione per avere giustizia, per fare in modo che il razzismo, una cosa così orribile, non possa continuare a mietere vittime! I diritti umani ci tutelano e nessuno dovrebbe mai infrangerli; manifestate per una giustizia corretta, per il rispetto di ogni persona che soffre di questi abusi giornalmente e per voi stessi… Perché ieri era George Floyd, domani potreste essere voi, i vostri figli, i vostri fratelli o i vostri amici!

Nonostante il mal tempo e la costante pioggia ci siamo riuniti in piazza Matteotti in tantissimi, giovani anziani bambini, africani, italiani, marocchini, cinesi, tunisini… insomma una vasta popolazione etnica ritrovatasi per manifestare e per ricordare la morte di George Floyd. Molti i momenti commoventi che mi sono entrati nel cuore e che spero possano aiutare le persone con una mente ancora chiusa a vedere l’uguaglianza di ogni essere umano e non più le razze; uno dei miei momenti preferiti sono stati gli 8 minuti di silenzio in onore di tutte le persone afroamericane uccise dalla polizia.

Eravamo tutti inginocchiati con il pugno alzato e con gli occhi colmi di lacrime.”

Pietro

“È stata utile perché non eravamo in pochi e se ci fosse stato bel tempo saremmo stati anche di più. È stata utile, secondo me, soprattutto perché è stata una manifestazione globale e Bergamo ha detto la sua davanti a tutto il mondo è stato un piccolo gesto, ma molto importante.”

Viola

“Sono stata abbastanza lontana da dove tenevano il microfono e davanti c’era più gente ammassata però comunque più volte hanno ripetuto di stare lontani e più volte ci siamo allontanati quindi comunque è andata abbastanza bene secondo me.

Raccontare l’esperienza era, diciamo, un po’ il punto principale della manifestazione nel senso che volevano che le persone esponessero le loro esperienze soprattutto in Italia, quindi per quello secondo me è servito. L’unica cosa davvero forse è stata la pioggia perché anche con il microfono non si sentiva molto bene quindi speriamo funzioni meglio la prossima volta!”

I ragazzi che sono andati alla manifestazione si ritengono soddisfatti di come si è svolta, nonostante la pioggia, tant’è che si vocifera la possibilità di farne una seconda.

Allo stesso tempo molti altri giovani hanno scelto di non aderire.

Carolina

“Mi sembra irrispettoso verso tutte le vittime del Covid riunirsi per manifestare… oggettivamente, cosa possiamo farci? Mi dispiace per Floyd e queste cose non dovrebbero accadere, ma sono anche stanca di vedere gente che manifesta sia in America, che in Brasile e ora anche in Italia per qualsiasi cosa come se non fossero morte migliaia di persone. Intendiamoci… è morto un ragazzo e quindi, secondo quale logica, dovremmo ritornare a sentire le ambulanze ogni tre minuti? Non ha senso che per la morte di un uomo ci si rischi di ammalare e fare ancora più vittime! Tra l’altro vorrei vedere chi si ricorderà di queste manifestazioni quando sull’autobus l’unico posto libero sarà di fianco ad un ragazzo senegalese o nigeriano… lì sarete ancora antirazzisti o lo siete solo quando lo sono tutti per qualcosa che succede, purtroppo, da secoli oltreoceano? Parlo della manifestazione per Floyd, ma nemmeno le manifestazioni del 2 giugno e quelle per l’ambiente sono da meno: non andavano fatte!”

Carlo

“Premetto che non sono razzista, ma spesso, quando in queste situazioni si dice qualcosa che non va bene alla massa si viene subito etichettati come razzisti o come fascisti, quando non è così.

Non ho capito perché i manifestanti abbiano unito l’omicidio di George Floyd al razzismo italiano. George Floyd era afroamericano e in Italia non mi risultano ci siano poi tanti afroamericani e, in qualsiasi caso, non mi risulta nemmeno che la polizia abbia mai ammazzato una persona di colore perché una spazzola è stata scambiata per una pistola… non distinguere le diversità è pericolosissimo.”

Matteo

“Non sono andato, non mi interessa. Quello che mi sento di dire è, però, di non fare di tutta l’erba un fascio: tanti afroamericani sono dei delinquenti e basta, non c’è molto da dire, capisco che la polizia sia più propensa a sparare: ha paura. Come per Cucchi: non doveva morire così, certo, ma smettetela di trattarlo come un santo: spacciava a ragazzi anche adolescenti. Nel caso specifico di George Floyd… non so cosa dire, quel poliziotto mi sembra un idiota, ma mi sembrano idioti anche quelli che hanno fatto il video. Avrebbero potuto chiamare un’altra pattuglia o andare contro il poliziotto e non venitemi a dire che avevano paura delle pistole, perché non hanno avuto paura a incendiare la centrale di polizia e saccheggiare negozi, dopo che Floyd è morto, ma prima non hanno fatto nulla per salvarlo. Mi sembra ipocrita piangere dopo, senza aver fatto nulla prima.”

Ovviamente, l’opinione pubblica è spaccata in due: c’è chi sostiene che la manifestazione sia stata necessaria e chi, invece, non ci ha dato peso.

Io, a priori, consiglierei la visione de “Il coraggio della verità” a chiunque volesse avere una visione a trecentosessanta gradi del razzismo americano e tutte le varie sfaccettature della situazione sociale oggi negli States… buona visione!