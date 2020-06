I protocolli per il contenimento del Covid negli ambienti di lavoro e i cartelli da esporre

Confartigianato Imprese Bergamo aggiorna il contenuto del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto lo scorso 24 aprile 2020, che è stato integrato dal Protocollo territoriale del 05 maggio.

Il protocollo si rivolge a tutte le attività professionali e produttive (escluse quelle sospese dai decreti dei giorni scorsi) e sarà obbligatorio per garantire la tutela della salute di ogni singolo lavoratore.

La sua adozione dovrà avvenire rapidamente, la prosecuzione delle attività può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

In aggiunta alle precedenti indicazioni, contenute nei decreti dei giorni scorsi e rivolte a tutta la popolazione, il testo contiene misure specifiche di contenimento che riguardano in particolare:

INFORMAZIONE – mediante apposizione nei punti più visibili di depliants informativi per i lavoratori/aziende esterne che segnalino i comportamenti da avere in caso di sintomi influenzali (restare al proprio domicilio, rivolgersi al proprio medico di famiglia, mantenere la distanza di sicurezza, igiene delle mani, eventuale isolamento in caso di sintomi durante l’attività lavorativa, divieto di ingresso a persone con contatti negli ultimi 14 giorni di persone positive a COVID-19).

ORGANIZZAZIONE – per l’accesso di fornitori esterni dovranno essere stabilite procedure che evitino il contatto con il personale interno (richiedendo agli autisti di rimanere a bordo dei mezzi, divieto di impiego dei servizi igienici disponibili in azienda, distanza maggiore del metro raccomandato durante il carico/scarico), eventuali produzioni su più turni per limitare la presenza contemporanea di persone; attivare lavoro da casa per attività di tipo amministrativo, sospensione e annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, non sono consentite riunioni in presenza.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI – assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, ambienti comuni e postazioni di lavoro con particolare attenzione a tastiere / mouse a disposizione di uffici e dei reparti produttivi.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 nei locali di lavoro si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni del Ministero della Salute.

Prima della ripresa dell’attività, considerata la particolare endemia in provincia di Bergamo, l’azienda deve provvedere alla sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; laddove la sospensione dell’attività si sia protratta per più di 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima SARS-CoV-2 sulle superfici inanimate), e nessuno abbia fatto accesso ai locali aziendali durante la sospensione (es. lavoratori e/o terzi per attività comunque consentite, quali manutenzioni e/o spedizioni merci) l’azienda procede alla accurata pulizia dei locali.

IGIENE PERSONALE – garantire la presenza di prodotti igienizzanti per le mani e raccomandare la frequente pulizia delle mani.

DPI – per attività con distanza interpersonale minore di un metro è confermato l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E’ previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo di una mascherina chirurgica.

GESTIONE SPAZI COMUNI – ventilazione continua dei locali e accesso per turni e con tempi ridotti il più possibile, sanificazione e pulizia giornaliera di tastiere per distributori automatici e di tutte le superfici di lavoro.

FORMAZIONE DEL PERSONALE – occorre garantire la formazione in materia di salute e sicurezza. In via eccezionale si prevede che anche per tale formazione sia possibile procedere alla formazione a distanza per quanto riguarda la trasmissione dei contenuti didattici, mentre la pratica on the job deve avvenire nel rispetto del distanziamento sociale e delle indicazioni della scheda tecnica allegata all’Ordinanza Regionale (“Formazione Professionale”).

SORVEGLIANZA SANITARIA – deve proseguire garantendo le precedenti indicazioni date ai Medici Competenti, dando priorità alle visite preventive e soprattutto a quelle previste al rientro dalla malattia; anche le visite mediche periodiche devono essere garantite anche perché intese come utili all’eventuale individuazione di sintomi influenzali o come momento di formazione a cura del Medico per limitare la diffusione del contagio (garantendo un’attenzione particolare ai soggetti con patologie già precedenti).

L’ingresso in azienda per i lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza direttamente al lavoratore che ne curerà la trasmissione in azienda al medico competente.

Il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, intervenuto alla firma del Protocollo integrativo provinciale, ha precisato che è stato fondamentale per Confartigianato contribuire alla sua realizzazione: “Siamo infatti convinti – ha detto – che, in attesa di ulteriori progressi della medicina, il dubbio relativo agli attuali casi di individui ancora infettivi possa essere superato solo con comportamenti, misure di prevenzione e attenzioni quotidiane scrupolose, certe e vissute come prima indispensabile attenzione verso il prossimo. Proseguiremo il nostro lavoro per l’adattamento del Protocollo ad ogni categoria che rappresentiamo”.

Per avere informazioni immediate e agevoli e conoscere le norme comportamentali da avere nei luoghi di lavoro consulta i seguenti link:

Mini-video in pillole che spiegano in modo rapido ma completo i contenuti del Protocollo: CLICCA QUI

Infografiche per il datore di lavoro: CLICCA QUI

Infografiche per i lavoratori: CLICCA QUI

I PROTOCOLLI

Per una corretta e completa lettura delle recenti prescrizioni in ambienti di lavoro rimandiamo ai DOCUMENTI UFFICIALI scaricabili di seguito

Per scaricare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (allegato 6) CLICCA QUI

Per scaricare il Protocollo Edilizia CLICCA QUI

Per scaricare il Protocollo del trasporto e della logistica CLICCA QUI

Per scaricare il Protocollo Territoriale sottoscritto il 5 maggio CLICCA QUI

Per scaricare l’elenco della documentazione che ATS e Ispettorato Territoriale del lavoro di Bergamo potrebbero richiedere in caso di controllo/vigilanza CLICCA QUI

I CARTELLI DA ESPORRE

Se la tua è una ditta individuale senza dipendenti devi esporre due cartelli: uno all’ingresso e uno nella zona carico e scarico.

Clicca qui per scaricare i 2 cartelli da esporre

Se hai dipendenti, soci o collaboratori abbiamo preparato per te 5 cartelli, da esporre all’ingresso, nella zona carico e scarico, negli spogliatoi, sugli eventuali distributori automatici, sull’eventuale timbratrice.

Clicca qui per scaricare i 5 cartelli da esporre

Il nostro Servizio Ambiente e Sicurezza è a completa disposizione delle imprese associate per aiutarle a realizzare e applicare quanto richiesto dai Protocolli e per il necessario aggiornamento del DVR, di regolamentazione delle misure anti Covid19.

Gli esperti del nostro ufficio potranno fornire informazioni e chiarimenti, compresa la possibilità di produrre “Procedure aziendali” e tutta la documentazione necessaria da consegnare ai dipendenti/fornitori esterni/clienti .

Per informazioni e chiarimenti sull’applicazione dei protocolli:

Servizio Ambiente e Sicurezza

(tel. 035.274.266 – e-mail ambiente@artigianibg.com